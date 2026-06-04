Cornejo se reunió con directivos de Mercado Libre y analizaron una posible expansión en Mendoza

Este jueves, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , se reunió con directivos de la empresa argentina Mercado Libre , líder en logística y distribución dentro del continente, para evaluar en conjunto las oportunidades de expansión dentro de la provincia.

La reunión se centró en analizar los resultados obtenidos en Mendoza hasta el momento y en las posibilidades de que la compañía genere nuevos proyectos vinculados más que nada a la logística, la tecnología y el ecommerce.

Además, también se abordaron iniciativas que la empresa viene ejecutando junto a comercios, emprendedores y bodegas mendocinas, buscando ampliar la comercialización de productos a través de plataformas digitales y alcanzar nuevos mercados.

El gobernador y los directivos de Mercado Libre analizaron las posibilidades de expansión en Mendoza.

Participaron del encuentro Matías Fernández Díaz, director de Relaciones Gubernamentales para Argentina y Uruguay; Gabriel Díaz Zolorzalo, gerente de Relaciones Gubernamentales para Argentina y Uruguay; y Gonzalo Gómez Romero, gerente de Relaciones Gubernamentales de Logística para Argentina y Uruguay.

Mercado Libre en Mendoza

Actualmente, Mercado Libre cuenta con más de 300 empleados vinculados al área tecnológica y más de 400 puestos de trabajo directos e indirectos asociados a sus operaciones logísticas de última milla en Mendoza. Estos equipos forman parte de la estrategia de expansión que la empresa desarrolla en diferentes regiones del país.

Durante la reunión, los directivos ratificaron la intención de continuar creciendo en la provincia mediante nuevas inversiones, proyectos de desarrollo y la generación de nuevo empleo directo e indirecto. Además, destacaron las ventajas de Mendoza como un modelo de desarrollo e inversión a nivel nacional que permite impulsar nuevos proyectos y expandir lo existente.