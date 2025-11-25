Multa millonaria, inhabilitación y tareas: la dura condena al concejal que conducía alcoholizado

El edil fue parado en un control policial en calle Arístides Villanueva y Tiburcio Benegas, de la Ciudad de Mendoza, y dio positivo en el control de alcoholemia, con 1,15 g/l de sangre, mientras que el límite permitido para conducir autos debe ser menor a 0,5 g/l de sangre.

Además de la polémica en términos políticos, con una gran cantidad de dirigentes políticos propios y lejanos que presionan por su renuncia a su cargo como concejal, Antolín transitó este martes el camino judicial.

Esta mañana se presentó ante el 1er Juzgado Contravencional de Mendoza, a cargo del juez Guillermo Lorca , reconoció el hecho y acordó un juicio abreviado.

La condena fue del pago de una multa de $3,9 millones (9.300 UF) y 365 días de inhabilitación para conducir .

Además, el magistrado le impuso una obligación de tres meses de tratamiento para no repetir la conducta; y además deberá realizar actividades con la organización Estrellas Amarillas Mendoza.

Alcoholemia positiva del concejal

Este lunes a la 1.10 de la madrugada, un control policial detuvo a Antolín en calles Arístides Villanueva y Tiburcio Benegas, en pleno centro mendocino.

image El lujoso auto donde circulaba el concejal Martín Antolín.

El edil, que circulaba en un BMW blanco, no pasó el test de alcoholemia, que le dio 1.15 g/l de sangre, por lo que procedieron los efectivos de la policía a retenerle el vehículo.

Pedidos de renuncia

Una de las primeras en expresarse sobre el caso que protagonizó Antolín fue la vicegobernadora Hebe Casado, quien exigió la renuncia del concejal libertario y comparó la situación con la del otro edil de Guaymallén, Miqueas Burgoa, quien también dio positivo en un control de alcoholemia en mayo pasado en General Alvear.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hebesil/status/1992943206426890355?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1992943206426890355%7Ctwgr%5Eb5f9623e32f62b51c1f437a55542e8bc6475c4d3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mdzol.com%2Fpolitica%2Fla-dura-decision-que-tomo-el-partido-libertario-contra-el-concejal-que-manejaba-alcoholizado-n1392770&partner=&hide_thread=false Así como se le solicitó la renuncia al concejal de la UCR de Guaymallén por conducir con alcoholemia en valores superiores a los permitidos, hay que hacer lo mismo con el concejal libertario de San Rafael. Fin. — Hebe Casado (@hebesil) November 24, 2025

“Así como se le solicitó la renuncia al concejal de la UCR de Guaymallén por conducir con alcoholemia en valores superiores a los permitidos, hay que hacer lo mismo con el concejal libertario de San Rafael. Fin”, dijo Casado en Twitter.

Por otro lado, en un comunicado oficial, el Partido Libertario solicitó la renuncia a su banca como concejal, al entender "que la gravedad del hecho es incompatible con la representación institucional que ejerce".

"Hemos actuado con la celeridad y el rigor que la situación exige", sostuvieron desde el Partido, que está liderado por Catalina Garay Lira.

Agregaron que "el comportamiento señalado constituye una falta grave a los principios éticos y a la conducta responsable que todo ciudadano y representante público debe observar. Como fuerza política basada en la responsabilidad individual, no podemos avalar ni relativizar acciones que pongan en riesgo la integridad de terceros, la seguridad pública y la confianza de quienes representamos", marcaron.

image

Además, sostuvieron que la libertad "solo puede existir cuando cada individuo asume las consecuencias de sus actos" y que "los cargos públicos no otorgan privilegios ni excepciones: por el contrario, obligan a un comportamiento ejemplar".

Y finalizaron: "El Partido Libertario continuará actuando con absoluta transparencia y firmeza, reafirmando su compromiso con los valores que defiende y con la ciudadanía que confía en nosotros".

Garay Lira habló con MDZ Radio y reiteró que pedirán una "sanción ejemplar, que corresponde por la gravedad del asunto no sólo como edil, como representante de los sanrafaelinos que tiene que dar el ejemplo; sino por el hecho de ser un ciudadano que tiene que atenerse a las normas".