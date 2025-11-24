Hebe Casado pidió la renuncia del concejal libertario que manejaba alcoholizado

La vicegobernadora cuestionó al edil Martín Antolín que fue detenido tras dar positivo en un test de alcoholemia mientras circulaba por la calle Arístides Villanueva.

La vicegobernadora Hebe Casado exigió la renuncia del concejal libertario de San Rafael, Martín Antolín, quien fue detenido este lunes tras dar positivo en un control de alcoholemia mientras conducía por la calle Arístides Villanueva, de Capital. Comparó la situación con la del edil radical de Guaymallén, Miqueas Burgoa, ocurrida el pasado mes de mayo.

“Así como se le solicitó la renuncia al concejal de la UCR de Guaymallén por conducir con alcoholemia en valores superiores a los permitidos, hay que hacer lo mismo con el concejal libertario de San Rafael. Fin”, publicó en la mañana de este lunes la vicegobernadora a través de su cuenta personal de la red social X (ex Twitter).

Hizo referencia a la noticia que trascendió en las primeras horas de la jornada vinculada a la detención del concejal sanrafaelino Martín Antolín. El dirigente libertario dio positivo en un control de alcoholemia que le realizaron en la madrugada de este lunes feriado en la calle Arístides Villanueva, de la Ciudad de Mendoza.

El test de alcoholemia arrojó un resultado de 1,16 gramos de alcohol en sangre, más del doble de lo permitido para conducir un vehículo.

Martín Antolín Javier Milei.jpg x:@@MartnAntolin1 Casado, también oriunda de San Rafael, solicitó la renuncia del edil y comparó la situación con el hecho protagonizado por el concejal de Guaymallén, Miqueas Burgoa, quien dio positivo en un control de alcoholemia en General Alvear, tras participar del tradicional festejo de la “Paella Radical” previo a la Fiesta de la Ganadería.