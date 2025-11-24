Detuvieron por manejar alcoholizado a un concejal libertario en pleno centro mendocino

Se trata de Martín Antolín, concejal del Partido Libertario en San Rafael, quien fue detenido por manejar intoxicado por la calle Arístides Villanueva el lunes a la madrugada.

Durante la madrugada de este lunes, en un control vehicular detuvieron a un conductor con un alto nivel de alcohol en sangre, que después fue identificado como Martín Antolín, concejal de San Rafael por el Partido Libertario. El parlamentario del su provincial circulaba borracho por la calle Arístides Villanueva, en pleno centro mendocino.

Quien en sus redes sociales se autoproclama como "el primer concejal libertario electo de la Provincia de Mendoza" fue detenido pasadas la 1 en el cruce de la reconocida calle mendocina con Tiburcio Benegas.

Un alto grado de alcohol en sangre Al momento de hacerle el control de alcoholemia, los efectivos actuantes notificaron que el edil manejaba su BMW descapotable, sin patente, con 1,16 gramos de alcohol en sangre.

FotoJet (7) El lujoso auto donde circulaba borracho Antolín. A raíz de esto, los uniformados le secuestraron el rodado y le retuvieron su carnet de conducir. Además, Antolín fue demorado por unas horas en la Comsaría Sexta.

El político libertario llegó al parlamento sanrafaelino en el año 2023, por lo que aún le queda más de un año ocupando una banca. Además, Antolín es el único representante de esta ideología en este Consejo Deliberante, compuesto casi exclusivamente por miembros de los bloques Justicialista y Cambia Mendoza.