Las dos medidas que la UCR de San Rafael le exigió al concejal que conducía alcoholizado

El bloque del Frente Cambia Mendoza de San Rafael pidió este lunes la " inmediata renuncia " de Martín Antolín, concejal del Partido Libertario que dio positivo de alcoholemia esta madrugada , tras un control policial que se desarrolló en la Ciudad de Mendoza.

Mediante un comunicado firmado por los ediles Romina Giordano, Romina Giraudo, Adriana Napolitano, Adrián Reche y Leonardo Yapur, repudiaron la conducta de Antolín y expresaron que el resultado del test de alcoholemia, que fue de 1,15 gramos por litro de sangre, "supera de manera escandalosa el límite permitido".

"Estos hechos son gravísimos y constituyen un claro incumplimiento de las normas vigentes de tránsito. Pero aún más preocupante es la falla ética y moral de un funcionario público que debe ser ejemplo para la ciudadanía", indicaron.

Además, agregaron que un concejal "no solo tiene la responsabilidad institucional de legislar: tiene la obligación de honrar el cargo, respetar la ley y demostrar con sus actos un compromiso real con la seguridad y el bienestar de la comunidad que representa".

"Es inadmisible que un representante elegido para velar por el bien común ponga en riesgo su vida, la de terceros y la credibilidad institucional de su banca. Que un funcionario municipal sea detenido por conducir en estado de ebriedad erosiona la confianza pública y defrauda a quienes depositaron su voto y su esperanza en él", acotaron.

Por estas razones, desde el Bloque Frente UCR Cambia Mendoza solicitaron:

Que el concejal Martín Antolín asuma plena responsabilidad por sus actos, sin excusas ni dilaciones, y pida disculpas públicas a los sanrafaelinos.

a los sanrafaelinos. Que presente su renuncia inmediata, ya que su comportamiento es completamente incompatible con el ejercicio serio, responsable y ejemplar que exige un cargo público.

"En tiempos donde la transparencia, la integridad y el compromiso institucional son más necesarios que nunca, no podemos tolerar que quienes deberían marcar el camino actúen con total desprecio por las normas que todos debemos cumplir. Los ciudadanos merecen funcionarios ejemplares, no dirigentes que abandonan la ética y deshonran el mandato popular.

Alcoholemia positiva para el concejal y pedido de renuncia

Este lunes a la 1.10 de la madrugada, un control policial detuvo a Antolín en calles Arístides Villanueva y Tiburcio Benegas, en pleno centro mendocino.

El edil, que circulaba en un BMW blanco, no pasó el test de alcoholemia, que le dio 1.15 g/l de sangre, por lo que procedieron los efectivos de la policía a retenerle el vehículo.

El Partido Libertario también pidió la renuncia del concejal Matías Antolín

Por otro lado, en un comunicado oficial, el Partido Libertario solicitó la renuncia a su banca como concejal, al entender "que la gravedad del hecho es incompatible con la representación institucional que ejerce".

"Hemos actuado con la celeridad y el rigor que la situación exige", sostuvieron desde el Partido, que está liderado por Catalina Garay Lira.

Agregaron que "el comportamiento señalado constituye una falta grave a los principios éticos y a la conducta responsable que todo ciudadano y representante público debe observar. Como fuerza política basada en la responsabilidad individual, no podemos avalar ni relativizar acciones que pongan en riesgo la integridad de terceros, la seguridad pública y la confianza de quienes representamos", marcaron.

Además, sostuvieron que la libertad "solo puede existir cuando cada individuo asume las consecuencias de sus actos" y que "los cargos públicos no otorgan privilegios ni excepciones: por el contrario, obligan a un comportamiento ejemplar".

Y finalizaron: "El Partido Libertario continuará actuando con absoluta transparencia y firmeza, reafirmando su compromiso con los valores que defiende y con la ciudadanía que confía en nosotros".