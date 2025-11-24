Quién es el concejal libertario que manejaba alcoholizado y el otro antecedente escandaloso

¿Quién es Martín Antolín? Ahora toda Mendoza habla de él: durante la madrugada, el concejal libertario fue detenido por manejar alcoholizado . Pero en verdad en San Rafael, de donde es nacido y criado, lo conocen desde hace muchos años.

Durante mucho tiempo manejó un bar en pleno centro departamental: Rock and Rolla. El fondo de comercio estaba a nombre de él y en el contrato de alquiler figuraba su madre Ana Fanny Coria. Tuvo varias denuncias de los vecinos porque había gente que bailaba y existe una ordenanza municipal que lo prohíbe.

Sin embargo, ahora que figura con el nombre de otro dueño, se puede bailar dentro de él. Desde que es concejal, los radicales lo acusan de acordar votaciones con el gobierno municipal que dirige Omar Félix (PJ) a cambio de la habilitación para su bar. Él lo desmiente totalmente y lo mismo desde el municipio.

En las elecciones anticipadas de San Rafael del 2023, a la lista libertaria le fue muy bien. Su listado, encabezado por otro empresario -el excandidato a intendente Rodolfo Bianchi- logró 20 puntos en las generales, lo que le permitió a Antolín ser concejal porque iba primero en la lista.

En entrevistas que dio a la prensa, dijo conocer personalmente a Javier Milei, Karina, a Victoria Villarruel a quien llamó en un posteo "amiga" y a otros libertarios nacionales que fueron importantes durante la campaña del 2023 y luego se fueron alejando como Carlos Kikuchi y Ramiro Marra.

El posteo de Antolín por el cumple de Milei

El día del triunfo, en el que se convirtió en edil, que fue el 3 de septiembre del 2023, Antolín sostuvo: "¿Cuántos años hace que en el Concejo Deliberante no hay otra expresión que el radicalismo o peronismo? Esa polaridad, ese Boca-River, que representa políticos o intereses, y no a la gente con sentido común. Hoy el liberalismo, de la mano de Javier Milei, ha calado hondo en cada sanrafaelino; por esto vamos a seguir dando la batalla, pero ahora desde adentro", prometió.

Transcurrido el tiempo, los radicales dentro del Concejo de este departamento lo acusaron a Antolín de ser "funcional" al peronismo. En realidad porque es quien debe desempatar cada vez que hay una votación y generalmente, el edil libertario se inclina por votar los proyectos oficialistas, de acuerdo cuentan sus pares. De hecho, quedó en medio de un revuelo, a fines de agosto del 2024, porque se modificó una ordenanza en el Concejo Deliberante que lo favorecería.

La ordenanza 11.024 que regulaba la Diversión Nocturna del departamento fue derogada y se aprobó una nueva norma que beneficia directamente a un bar vinculado a Antolín, por iniciativa del oficialismo. Desde Cambia Mendoza, denunciaron la situación, aseguran que hay una alianza política entre ambos sectores, que se materializa en el Concejo Deliberante. El peronismo negó las acusaciones y Antolín aseguró en esa oportunidad a MDZ que "el bar lo tiene alquilado y que radicalismo responde al Gobernador y no piensa en el pueblo de San Rafael". Pero esta situación transcendió las fronteras del departamento y hasta incluso fue criticado por muchos libertarios en el Gran Mendoza.

La nula relación con el PD y otros mileístas

En la primaria, su listado se impuso al PD por eso fue primero en la boleta para concejales. Luego no habló más con ellos ni menos con representantes de La Libertad Avanza.

Sus propuestas de campaña estuvieron vinculadas, a la manera de Milei, a la reducción del gasto público y fue muy crítico durante la campaña de los competidores. "¿Estás cansado de la burocracia municipal? Podemos cambiar eso. Este 3 de septiembre entre todos podemos tener la oportunidad de dar un golpe de timón a nuestra Ciudad", pedía mientras recorría las calles sanrafaelinas.

Dentro del espectro libertario lo acusaban de cortarse solo y de no participar en actividades partidarias.