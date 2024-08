La UCR acusa a un concejal libertario de aliarse con el PJ: el contraataque del edil

El concejal sanrafaelino del Partido Libertario, Martín Antolín, quedó en el ojo de la tormenta este miércoles 28 cuando se modificó una ordenanza en el Concejo Deliberante que lo favorecería. La ordenanza 11.024 que regulaba la Diversión Nocturna del departamento fue derogada y se aprobó una nueva norma que beneficia directamente a un bar vinculado a Antolín, por iniciativa del PJ que es el oficialismo. Desde Cambia Mendoza, denunciaron la situación, aseguran que hay una alianza política entre ambos sectores, que se materializa en el Concejo Deliberante. El peronismo niega las acusaciones y Antolín aseguró a MDZ que "el bar lo tiene alquilado y que radicalismo responde al Gobernador y no piensa en el pueblo de San Rafael".

"Antolín vota todas las iniciativas del oficialismo. De hecho, el peronismo ha repudiado al presidente Javier Milei, y Antolín que es libertario ha hecho silencio y ha votado con ellos", sostuvo ante MDZ el presidente del bloque de Cambia Mendoza, el radical Leonardo Yapur. "Su banca está al lado del oficialismo. Nosotros que somos oposición, estamos enfrente", lanzó el edil.

El Concejo Deliberante de San Rafael está conformado por 6 ediles peronistas; 5 de Cambia Mendoza y 1 que es Antonín que es del bloque La Libertad Avanza, pero ingresó por el Partido Libertario. Desde la oposición aseguran que el voto de Antolín es clave, porque el presidente del cuerpo es un peronista (Samuel Barcudi), y por lo tanto no vota- o desempata si es necesario-. Cuando se discuten las normas, el voto del concejal libertario es clave para el oficialismo, dicen desde la UCR.

Pero la situación que está generando acusaciones cruzadas es la ordenanza que se aprobó este miércoles 28. Se trata de una modificación la norma de Diversión Nocturna, que ha generado repudio por parte de sectores de los boliches en el departamento. "Es una nomra hecha a medida de Antolín, donde permiten que sólo los bares que están a partir de la rotonda hacia arriba,puedan ser boliches. Y el único bar que existe es el que es de Antolín, quien votó a favor la norma", se quejó Yapur. "Creemos que estamos ante un caso de conflicto de intereses porque el edil debería haberse excluido de votar esta modificación", aseguró.

El edil cuestionado

Foto: X@MartinAntolin1

"Antolín participó de las reuniones de las que se habló de la ordenanza, que es una iniciativa de una concejal justicialista. Él no debería haber participado.Los dueños de los boliches que se ven perjudicados por esta norma, están dispuestos a judicializar esta situación porque ellos tienen todo en regla y se ven perjudicados", sumó.

Consultado por este diario,Antolín afirmó: "No es cierto que me veo beneficiado, en primer lugar el bar está alquilado. Lo tengo a mi nombre pero cobra el alquiler mi madre a un particular. Voy con frecuencia al bar porque es un lugar muy lindo. Por otro lado, participé de la discusión de la ordenanza que se hizo durante 8 meses porque conozco sobre diversión nocturna y porque beneficia a los sanrafaelinos. No es el caso de Yapur que cuando le dieron la ordenanza, dijo que iba a firmar un dictamen en minoría. No fue capaz de leer la norma, su bloque no la estudió, no se interesó".

Sobre las acusaciones de votar con el PJ, Antolín lo negó: "Voto lo que sea en beneficio de San Rafael. La plata que era para Portezuelo del VIento tendría que quedar para el Sur. Yo me quejé ante mi presidente Javier Milei, a quien apoyo, pero los radicales sólo responden a su gobernador Cornejo y no piensan en el beneficio de nuestro pueblo".

La concejal peronista Antonela Cristofanelli, autora de la ordenanza y vicepresidenta primera del cuerpo aseguró sobre la mirada que tiene la UCR sobre el beneficio que tendría el concejal libertario: "es la apreciación que ellos tienen y ellos tendrán sus motivos para pensar que esta norma favorece a Antolín, Esta ordenanza no tiene un nombre propio. Esta ordenanza es para cambiar la gastronomía y la diversión nocturna de San Rafael", explicó.

Además, la edil aseguró que:"Esta ordenanza incorporó la gastronomía como un comercio normal. Vino a hacer más ágil los trámites e incorporó el bar restó, que está regulado en la ley provincial.De todas maneras, no lo dejamos más amplio como en la provincia porque no nos parecen que los boluches tengan que estar a lado de una heladería donde va la familia. Pero si necesitamos que por una cuestión turística, que ha crecido muchísimo en San Rafael, puedan haber lugares donde ir a bailar que no sean sólo viernes y sábado", finalizó.