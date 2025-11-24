La dura decisión que tomó el Partido Libertario contra el concejal que manejaba alcoholizado

Este lunes por la madrugada un control policial detuvo y aplicó una multa al concejal libertario de San Rafael, Matías Antolín, por conducir bajo los efectos del alcohol.

La noticia causó revuelo en Mendoza y generó un fuerte impacto dentro del Partido Libertario , que rápidamente actuó y solicitó la intervención del Tribunal de Disciplina del espacio político para iniciar su futura desafiliación del edil.

Pero además, en un comunicado oficial, el Partido Libertario solicitó la renuncia a su banca como concejal, al entender "que la gravedad del hecho es incompatible con la representación institucional que ejerce".

"Hemos actuado con la celeridad y el rigor que la situación exige", sostuvieron desde el Partido, que está liderado por Catalina Garay Lira.

Agregaron que "el comportamiento señalado constituye una falta grave a los principios éticos y a la conducta responsable que todo ciudadano y representante público debe observar. Como fuerza política basada en la responsabilidad individual, no podemos avalar ni relativizar acciones que pongan en riesgo la integridad de terceros, la seguridad pública y la confianza de quienes representamos", marcaron.

Además, sostuvieron que la libertad "solo puede existir cuando cada individuo asume las consecuencias de sus actos" y que "los cargos públicos no otorgan privilegios ni excepciones: por el contrario, obligan a un comportamiento ejemplar".

Y finalizaron: "El Partido Libertario continuará actuando con absoluta transparencia y firmeza, reafirmando su compromiso con los valores que defiende y con la ciudadanía que confía en nosotros".

Alcoholemia positiva y pedido de renuncia

Este lunes a la 1.10 de la madrugada, un control policial detuvo a Antolín en calles Arístides Villanueva y Tiburcio Benegas, en pleno centro mendocino.

El edil, que circulaba en un BMW blanco, no pasó el test de alcoholemia, que le dio 1.15 g/l de sangre, por lo que procedieron los efectivos de la policía a retenerle el vehículo.

Una de las primeras en expresarse sobre el caso fue la vicegobernadora Hebe Casado, quien exigió la renuncia del concejal libertario y comparó la situación con la del otro edil de Guaymallén, Miqueas Burgoa, quien también dio positivo en un control de alcoholemia en mayo pasado en General Alvear.

“Así como se le solicitó la renuncia al concejal de la UCR de Guaymallén por conducir con alcoholemia en valores superiores a los permitidos, hay que hacer lo mismo con el concejal libertario de San Rafael. Fin”, dijo Casado en Twitter.

Sin embargo, en el caso de Miqueas Burgoa, es importante indicar que fueron los propios ediles del radicalismo quienes permitieron que siguiera como concejal, ya que Burgoa dijo que no renunciaría de su puesto, y luego, cuando se inició el proceso de remoción, fue apoyado, entre otros, por sus pares radicales Ezequiel Genovese, Florencia Triviño, Matías Fernández y Verónica Cancela.

El comunicado completo del Partido Libertario

El Consejo Directivo Provincial del Partido Libertario informa a la ciudadanía que, tras conocerse la detención del concejal Martín Antolín, quien fue sorprendido conduciendo en estado de ebriedad, se ha decidido actuar con la celeridad y el rigor que la situación exige.

El comportamiento señalado constituye una falta grave a los principios éticos y a la conducta responsable que todo ciudadano y representante público debe observar. Como fuerza política basada en la responsabilidad individual, no podemos avalar ni relativizar acciones que pongan en riesgo la integridad de terceros, la seguridad pública y la confianza de quienes representamos.

Por tal motivo:

1. Se ha solicitado la inmediata intervención del Tribunal de Disciplina del Partido Libertario a fin de iniciar el procedimiento correspondiente para requerir la desafiliación del concejal

Martin Antolin.

2. Se le ha solicitado al concejal su renuncia a la banca que ocupa actualmente, entendiendo que la gravedad del hecho es incompatible con la representación institucional que ejerce.

Nuestro partido sostiene que la libertad solo puede existir cuando cada individuo asume las consecuencias de sus actos. Los cargos públicos no otorgan privilegios ni excepciones: por el contrario, obligan a un comportamiento ejemplar.

El Partido Libertario continuará actuando con absoluta transparencia y firmeza, reafirmando su compromiso con los valores que defiende y con la ciudadanía que confía en nosotros.