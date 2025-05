Sorpresa: el concejal que manejaba alcoholizado zafó de la destitución por un voto

Cómo fue la votación a favor del concejal Burgoa

La presidenta del bloque de la UCR, Juana Allende, junto a sus pares radicales Cristina Vargas y Jonathan Mazuela votaron por el rechazo del dictamen. Los tres responeden políticamente al intendente Calvente. A esta postura se sumaron el edil peronista José Pozzoli, quien había impulsado la destitución, Exequiel Morales (La Unión Mendocina) y Pedro Bastías (Mejor Mendoza).

En tanto, a favor de la iniciativa votaron los radicales iglesistas Ezequiel Genovese, Florencia Triviño, Matías Fernández, Verónica Cancela y el propio Burgoa. Pero sorpresivamente Sonia Sedano también votó por el archivo.

Embed - Sonia Sedano votación Miqueas Burgoa

Precisamente la concejal de LUM, señaló: "Doy el voto positivo (ndr: al archivo de la causa) porque pensé que en la comisión iban a traer pruebas. Y no se llevó nada. Entonces no puedo aprobar un papel que dice: 'destituyen'... si a mí me hubiesen traído las pruebas, hubiera sido distinto. Mi voto es afirmativo".

El resultado de la votación fue seis a seis, por lo que desempató la propia Presidenta del Concejo Deliberante, Cancela, a favor del archivo del proceso de remoción.