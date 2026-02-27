¿Peronista o kirchnerista?: quién es el sexto concejal de Luján tras el escrutinio definitivo

La Junta Electoral de Mendoza finalizó este viernes el recuento definitivo de las elecciones municipales que se realizaron en Luján de Cuyo, donde si bien el resultado fue contundente con victoria del oficialismo, hubo una pelea voto a voto entre dos sectores del peronismo profundamente enfrentados: el que representa al sector de los intendentes -con el sello del PJ-; y el del kirchnerismo.

La contienda se siguió con tensión en estos días posteriores ya que no estaba asegurado tanto el segundo puesto de la votación, y por ende, quién obtendría una banca como concejal , ya que el oficialismo consiguió cinco de los seis espacios de ediles y se disputaba el último lugar en el Concejo.

Según datos oficiales, el espacio que obtendrá ese concejal será Fuerza Justicialista Luján de Cuyo , del sector oficialista del PJ, que llevó como principal candidato a Germán Kemmling , flamante concejal electo de Luján.

Este sector le ganó por un estrecho margen de tan solo 52 votos a Frente Patria, el espacio kirchnerista que rompió relaciones dentro del peronismo, que llevaba a la concejal Paloma Scalco como candidata y que tenía el objetivo de renovar su puesto como edil.

La concejal de Luján, Paloma Scalco. La concejal de Luján, Paloma Scalco, quedó fuera del próximo Concejo Deliberante por solo 52 votos. X: Paloma Scalco

En total, LLA-CM consiguió el 59% de los votos afirmativos, con 29.304 sufragios. El segundo lugar, como se dijo, fue para Fuerza Justicialista Luján de Cuyo, que obtuvo el 10,38%, con 5.148 votos. El tercer puesto fue para Frente Patria, que consiguió el 10,27% con 5.096 votos.

Cuarto salió el Frente Libertario Demócrata, con el 7,2% de los votos; seguido por el Frente Verde, con el 6,62%; el Frente de Izquierda, con el 4,47%; y último Protectora Fuerza Política, con el 1,97%.

De esta forma, estos son los concejales electos de Luján:

Mónica Maroto (LLA-CM)

Sergio Fiorentini (LLA-CM)

Gabriel Lima (LLA-CM)

Micaela Franco (LLA-CM)

Marcos Balzarelli (LLA-CM)

Germán Kremmling (PJ - Fuerza Justicialista)

La pelea "voto a voto" en Luján para concejal

La incertidumbre en la votación surgió por los datos provisorios de Luján, ya que el frente La Libertad Avanza - Cambia Mendoza ganó con amplia diferencia con el 59,15% de los votos, y obtuvo cinco de las seis bancas de concejales en juego.

Pero lo interesante fue la puja por el segundo puesto y por ende, el "sexto" concejal. Los datos provisorios habían ubicado en segundo puesto a Fuerza Justicialista, el sector respaldado por el PJ que llevaba a Kemmling como primer candidato a concejal obtuvo 5.085 votos, solamente 55 votos más que Frente Patria con Scalco, que había cosechado 5.030 votos.