Tras el fallecimiento de Juan José Mussi, Berazategui tendrá nuevo intendente interino
Por ley, Carlos “Turco” Balor será el nuevo jefe comunal de Berazategui tras el fallecimiento del seis veces intendente Juan José Mussi.
Tras el fallecimiento del histórico intendente de Berazategui, Juan José Mussi, ocurrido este fin de semana a los 84 años, el actual secretario de Obras Públicas municipal, Carlos “Turco” Balor, será quien asuma la conducción del distrito.
De acuerdo con la legislación vigente la jefatura comunal debe ser ocupada por el primer concejal de la lista con la que fue electo, garantizando así la continuidad institucional.
Quién es el sucesor de Juan José Mussi
Balor encabezó la nómina de concejales en las elecciones de 2023, en las que Mussi había logrado su sexto mandato consecutivo al frente del municipio.
Por esa razón, el funcionario quedará a cargo del Ejecutivo de manera interina, completando el período iniciado por su antecesor. Balor fue electo concejal cuando Mussi obtuvo su sexto mandato.
El reemplazante de Mussi asumirá el cargo de manera interina debido a que el artículo 123 de la ley 5.109 establece que en caso de “renuncia, muerte o destitución por delitos dolosos del intendente”, será reemplazado por el primer concejal de la lista a la que perteneciere y que hubiere sido electo juntamente con aquél.