Tras el fallecimiento de Juan José Mussi, Berazategui tendrá nuevo intendente interino

Por ley, Carlos “Turco” Balor será el nuevo jefe comunal de Berazategui tras el fallecimiento del seis veces intendente Juan José Mussi.

Tras el fallecimiento del histórico intendente de Berazategui, Juan José Mussi, ocurrido este fin de semana a los 84 años, el actual secretario de Obras Públicas municipal, Carlos “Turco” Balor, será quien asuma la conducción del distrito.

De acuerdo con la legislación vigente la jefatura comunal debe ser ocupada por el primer concejal de la lista con la que fue electo, garantizando así la continuidad institucional.

Quién es el sucesor de Juan José Mussi Balor encabezó la nómina de concejales en las elecciones de 2023, en las que Mussi había logrado su sexto mandato consecutivo al frente del municipio.

Por esa razón, el funcionario quedará a cargo del Ejecutivo de manera interina, completando el período iniciado por su antecesor. Balor fue electo concejal cuando Mussi obtuvo su sexto mandato.