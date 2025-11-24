Murió Juan José Mussi, intendente de Berazategui y último barón del Conurbano

La muerte del histórico referente del peronismo bonaerense y figura central de Berazategui, provocó una fuerte conmoción en el arco político. Líderes de distintos espacios despidieron al dirigente de 84 años.

El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, falleció este lunes a los 84 años, según confirmaron fuentes del peronismo.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien difundió en redes sociales la noticia de su fallecimiento, definió a Juan José Mussi como un “gran intendente de la localidad de Berazategui; peronista de toda la vida. Fue también Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión”, añadió.

El fallecimiento del histórico dirigente peronista generó una inmediata conmoción en la política local y provincial. La noticia de su deceso fue confirmada por compañeros de partido en redes sociales.

La pérdida del dirigente, considerado una figura clave del peronismo bonaerense, fue confirmada inicialmente por Leonardo Martínez Herrero. "Murió el amigo y compañero Dr. Juan Jose Mussi, una perdida irreparable para Berazategui y el peronismo. Me cuesta asumirlo...", expresó en X (ex Twitter).

Quién era Juan José Mussi Juan José Mussi, que nació en Plátanos en 1941 y fallecido este lunes 24 de noviembre, fue uno de los dirigentes más influyentes del peronismo bonaerense. Médico clínico de formación, construyó una extensa trayectoria en la gestión pública: fue ministro de Salud bonaerense, viceministro del Interior, secretario de Ambiente de la Nación, diputado provincial y presidente del Concejo Deliberante de su ciudad.