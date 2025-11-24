Cómo es el procedimiento quirúrgico al que se someterá Juan Schiaretti antes de asumir como diputado nacional

Juan Schiaretti , exgobernador de Córdoba y diputado nacional por Provincias Unidas , anunció este lunes a través de sus redes sociales que será sometido a una intervención cardíaca para reemplazarle su válvula aórtica mediante cateterismo. ¿Qué significa y qué riesgos implica el procedimiento?

La intervención está programada para el próximo viernes 28 de noviembre en la Fundación Favaloro de la Ciudad de Buenos Aires, según escribió el cordobés en un breve posteo.

"Este viernes 28 seré sometido a una intervención cardíaca que consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo. Por recomendación médica, el procedimiento fue programado y se realizará en la Fundación Favaloro de la Ciudad de Buenos Aires", explicó.

El corazón humano tiene cuatro válvulas -la tricúspide, la pulmonar, la mitral y la aórtica- que aseguran el flujo correcto de la sangre cuando estas se abren y se cierran durante los latidos. Cuando alguna de ellas presenta fallas como la estenosis (estrechamiento) o regurgitación (fuga de sangre), los especialistas recomiendan un reemplazo.

Para efectuar el reemplazo, se puede recurrir a válvulas mecánicas realizadas a partir de materiales sintéticos o biológicas que se reconstruyen a partir de tejido de origen animal o con la propia válvula del paciente.

Si bien años atrás este tipo de intervenciones requería de una cirugía abierta -una medida más compleja y dolorosa para el paciente-, actualmente se recurre a métodos menos invasivos como el cateterismo. En este caso, se introduce un tubo largo y fino, generalmente por la arteria femoral en la ingle, para llevar hacia el corazón la nueva válvula biológica comprimida y montada sobre un stent metálico.

Una vez que llega al corazón, se posiciona dentro de la válvula aórtica vieja y enferma, y se expande (con un globo o autoexpandible según el modelo) y esta empieza a funcionar inmediatamente, mientras que la vieja válvula queda aplastada contra la pared de la aorta.

El postoperatorio de un cambio de válvula por cateterismo implica generalmente una estadía en la clínica de tres o cuatro días y una recuperación mucho más rápida que la cirugía tradicional abierta.

Así, de no ocurrir mayores complicaciones, se prevé que Schiaretti pueda asumir su banca el próximo 10 de diciembre, donde pasará a conformar el bloque de Provincias Unidas, la tercera vía electoral que lanzó una alianza de gobernadores de centro para competir contra el kirchnerismo y La Libertad Avanza en las últimas elecciones nacionales. En el caso del cordobés, el exgobernador quedó segundo detrás del candidato libertario Gonzalo Roca.

Ambos se verán las caras en el recinto en las sesiones extraordinarias, donde el Gobierno buscará aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas de segunda generación que quiere impulsar el presidente Javier Milei.