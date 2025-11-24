La jugada de Javier Milei para darle poder a Alejandra Monteoliva con un cambio estratégico en el Ministerio de Seguridad

El Gobierno avanzará con la creación de la Policía Migratoria , contemplada en la Ley de Migraciones , y que reemplazará a la Gendarmería en la cobertura de seguridad en las fronteras y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en aeropuertos. "Hace falta profesionalizar Migraciones”, sostuvieron fuentes del Gobierno consultadas por Noticias Argentinas.

Los mismos voceros señalaron que "está la decisión política de crearla" para mejorar el control y los patrullajes en las fronteras, sobre todo lo relacionado al ingreso de delincuentes y delitos como el contrabando, y para eso se está trabajando en "el diseño de la estructura, la dirección y el presupuesto".

"Hay que hacerlo inmediatamente, es un cambio cultural. Se adecuará Migraciones , que sigue en la órbita de Seguridad ", indicaron la cartera que pasará a estar a cargo de Alejandra Monteoliva ya que la actual titular, Patricia Bullrich , asumirá el 10 de diciembre su banca en el Senado.

Según los planes del Gobierno, "lo lógico es que Migraciones controle los pasos, si no es un desperdicio. Habría reasignación de recursos. La estructura administrativa ya está armada por Migraciones ".

Se prevé que la Policía Migratoria estará integrada con efectivos de otras fuerzas que deberán ser capacitados para intensificar los controles en las fronteras.

Los movimientos en Seguridad

Alejandra Monteoliva, por su parte, ejerció hasta este fin de semana como número dos de Patricia Bullrich y planea continuar su línea al frente de la cartera.

La funcionaria era el reemplazo natural de Patricia Bullrich y la elegida de la ministra saliente, lo que demuestra que se la senadora electa ganó la pulseada a la hora de colocar a alguien de su confianza en el Ministerio de Seguridad, sin perder influencia en el área en la que había desembarcado el 10 de diciembre de 2023.

La ahora designada ministra había asumido en la Secretaría de Seguridad en junio de 2024, tras la salida de Vicente Ventura.

Con casi 30 años de experiencia en la gestión pública, Alejandra Monteoliva es egresada de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, con un Magíster en Planificación y Gestión del Desarrollo de la Universidad de los Andes, en Colombia.

En el marco de las modificaciones que está estableciendo la gestión libertaria, el presidente Javier Milei había anunciado también meses atrás la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), una suerte de FBI argentino, en un acto junto a Bullrich.