El motivo por el que Juan Schiaretti será intervenido quirúrgicamente el próximo 28 de noviembre

El exgobernador de Córdoba y flamante diputado nacional deberá pasar por el quirófano antes de asumir su banca en el Congreso de la Nación.

El exgobernador de la provincia de Córdoba y diputado nacional electo por la coalición Provincias Unidas Juan Schiaretti será sometido a una intervención cardíaca: "Se trata de la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo".

El exmandatario cordobés será trasladado a Buenos Aires "por recomendación médica" y operado el próximo viernes 28 en la Fundación Favaloro.

Juan Schiaretti deberá jurar como diputado nacional en la sesión preparatoria que se llevará a cabo el 3 de diciembre, para asumir formalmente las funciones de su mandato por los próximos cuatro años, el 10 de diciembre.