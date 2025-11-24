El motivo por el que Juan Schiaretti será intervenido quirúrgicamente el próximo 28 de noviembre
El exgobernador de Córdoba y flamante diputado nacional deberá pasar por el quirófano antes de asumir su banca en el Congreso de la Nación.
El exgobernador de la provincia de Córdoba y diputado nacional electo por la coalición Provincias Unidas Juan Schiaretti será sometido a una intervención cardíaca: "Se trata de la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo".
El exmandatario cordobés será trasladado a Buenos Aires "por recomendación médica" y operado el próximo viernes 28 en la Fundación Favaloro.
Juan Schiaretti deberá jurar como diputado nacional en la sesión preparatoria que se llevará a cabo el 3 de diciembre, para asumir formalmente las funciones de su mandato por los próximos cuatro años, el 10 de diciembre.
Tal como lo dijo en campaña, el legislador electo busca llevar su experiencia de gestión de Córdoba al Congreso Nacional y podrá foco en el federalismo y el diálogo con la oposición y sobre todo, con el oficialismo.