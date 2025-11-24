Cristina Fernández de Kirchner despidió a Juan José Mussi, el intendente de Berazategui que murió este lunes

Cristina Kirchner dejó un mensaje en redes sociales tras la muerte de Juan José Mussi, quién había sido funcionario durante sus gobiernos.

Con un mensaje en redes sociales, la expresidenta Cristina Kirchner despidió a Juan José Mussi, el intendente de Berazategui que falleció este lunes, a los 84 años.

"Me acaban de comunicar el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi. Gran e histórico Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida", señaló la expresidenta en sus redes sociales.

Durante los gobierno de Cristina Kirchner, Mussi fue secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. En su mensaje la expresidenta recordó los cargos que ocupó en su Gobierno.

El mensaje de Cristina Kirchner tras la muerte de Juan José Mussi Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cfkargentina/status/1993011382279659549?s=46&partner=&hide_thread=false Me acaban de comunicar el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi. Gran e histórico Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida. Fue también Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión.Nuestro… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 24, 2025 "Nuestro acompañamiento y condolencias a familiares y amigos… y, en especial, a su hijo Patricio, que también fuera intendente de Berazategui, y por quien tengo un gran afecto", cerró Cristina Kirchner su mensaje.