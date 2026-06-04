Cornejo encabezó la entrega de 1.000 tensiómetros para clubes y centros de salud de Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó este jueves la entrega de 1.000 tensiómetros del programa "Jugá sin presión", una iniciativa destinada a fortalecer la prevención y la detección temprana de la hipertensión arterial en Mendoza . Los dispositivos serán distribuidos entre centros de salud, clubes, polideportivos e instituciones deportivas de los 18 departamentos, con una inversión superior a los $100 millones.

La actividad contó con la participación del ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero; el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli; el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, además de autoridades provinciales y referentes de entidades deportivas.

Durante el acto, Cornejo destacó la importancia de sostener políticas públicas de largo plazo y remarcó que la prevención es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de la población. En ese sentido, afirmó que “si se hace bien y de manera programada, todas estas inversiones ayudan al sistema sanitario”.

Hoy entregamos 1.000 tensiómetros a clubes y centros de salud de toda la provincia a través del programa Jugá sin Presión. La hipertensión es una enfermedad silenciosa. Detectarla a tiempo puede hacer una gran diferencia. Entre 2022 y 2025 incorporamos a más de 14.000 mendocinos… pic.twitter.com/ysANtQsUgS

El mandatario señaló que promover hábitos saludables forma parte de una política integral de salud y comparó este proceso con las transformaciones impulsadas en educación. Así, sostuvo que “empezamos a hacer cambios y hoy estamos teniendo resultados muy relevantes en fluidez lectora ”.

Además, explicó que “esos procesos llevan tiempo, pero cuando se sostienen, los resultados llegan. En Salud estamos convencidos de que también vamos por ese camino”. Según indicó, la continuidad de las políticas públicas es clave para alcanzar mejoras sostenidas en los indicadores sanitarios.

Cornejo también destacó el rol de los clubes como espacios estratégicos para acercar la prevención a la comunidad. “Los chicos van al club y allí existe la motivación suficiente para generar promotores de salud”, aseguró.

El papel de los clubes y la inversión provincial

El Gobernador valoró además el trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones sociales. “La inversión nos toca administrar bien y conseguir los fondos, pero si no fuera por esa red maravillosa de clubes y centros de salud no llegaríamos a la gente. De eso se trata”, afirmó.

En ese marco, explicó que la adquisición de los equipos forma parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento del sistema sanitario. “Estamos invirtiendo más de $100 millones solo en estos equipamientos. Lo hacemos con programas como SUMAR y también con REFORSAL, recuperando recursos de las prestaciones que realiza el hospital público a personas con obra social y volcando esa recaudación nuevamente en inversión”, señaló.

tensiometros La Provincia entregó 1.000 tensiómetros destinados a centros de salud y entidades deportivas de toda Mendoza. Prensa Gobierno de Mendoza

El mandatario también recordó otras incorporaciones realizadas recientemente por la Provincia, entre ellas nuevas ambulancias completamente equipadas y motos destinadas a optimizar la respuesta del Servicio Coordinado de Emergencias.

Una enfermedad silenciosa que afecta a miles de mendocinos

Por su parte, el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, advirtió que la hipertensión arterial continúa siendo uno de los principales desafíos sanitarios. Según explicó, uno de cada tres mendocinos mayores de 21 años padece esta enfermedad y la mitad desconoce su diagnóstico.

“Lo más grave es que la mitad no sabe que la tiene. Es una enfermedad silenciosa, pero genera daño real en las arterias, el corazón y los riñones”, sostuvo el funcionario. Montero destacó además que desde el inicio de la gestión aumentó un 57% la cantidad de personas bajo tratamiento por hipertensión. “Hay que detectar, diagnosticar y acompañar los tratamientos”, afirmó, y agregó que Mendoza cuenta con una red de atención cardiovascular reconocida internacionalmente.

Los 1.000 tensiómetros serán distribuidos en más de 70 clubes, polideportivos e instituciones deportivas, ampliando la capacidad de detección temprana de una enfermedad que puede derivar en infartos, accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones.