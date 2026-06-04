Alfredo Cornejo rompió el silencio y habló sobre la situación judicial de Marcelo D'Agostino

Desde el 10 de abril, el día que fue denunciado y presentó su renuncia el exsubsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino , el gobernador Alfredo Cornejo solo había hablado con los medios del Este y de General Alvear. Finalmente, este jueves por la tarde en una entrega de tensiómetros rompió el silencio.

Alfredo Cornejo en una improvisada conferencia de prensa al cierre de un acto en Andes Talleres.

Ante la consulta de MDZ respecto de su opinión sobre la situación de Marcelo D'Agostino , el gobernador dijo tajante: "¿Qué pasó? Que fue denunciado y renunció y se está sometiendo a la Justicia".

"No veo nada especial. Es una denuncia grave, entonces tiene que afrontar esa situación. Es una denuncia derivada de una relación personal o sea que no afecta en lo más mínimo la función de la Subsecretaría de Justicia", agregó.

Además, se despegó completamente de la investigación judicial que enfrenta el exfuncionario que estuvo en el Gobierno de Mendoza desde 2015. "Creo que es un hecho superado. Después como salga la causa, todas las consultas a la Justicia, no al Poder Ejecutivo", dijo.

Marcelo Dagostino Marcelo D'Agostino el día que fue imputado por la Justicia.

Halagos para el reemplazo

Después de que el Gobierno de Mendoza oficializara la renuncia de Marcelo D'Agostino , Alfredo Cornejo recurrió al experimentado y firme bastión: Juan Carlos Jaliff. El radical tuvo que dejar la paz de su retiro para volver a las primeras filas.

"La Subsecretaría de Justicia la ha asumido Juan Carlos Jalif, una persona con prestigio que conoce el tema, nuestros programas, nuestras modificaciones de los códigos procesales", dijo Cornejo a los medios en una improvisada conferencia de prensa tras la entrega de tensiómetros en el club Andes Talleres.

"Lo reemplazamos con un jugador de selección, lo mejor, ha sido vicegobernador y ministro de Gobierno", cerró.

juan carlos jaliff El subsecretario de Justicia Juan Carlos Jaliff. Senado de Mendoza

El caso de Marcelo D'Agostino

El 10 de abril Marcelo D'Agostino fue denunciado por su expareja por abuso sexual con acceso carnal; lesiones leves y lesiones graves reiteradas; amenazas coactivas reiteradas; coacción reiterada; y violencia de género en todas sus modalidades.

Sin embargo, el 26 de abril la fiscalía solo lo imputó por los delitos de coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego, mientras se espera que la fiscalía avance respecto a otras acusaciones. Por lo tanto, esto le permite continuar el proceso en libertad.