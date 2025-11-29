La alianza clave que ratificó Alfredo Cornejo en San Rafael y la crítica contra Omar Félix

La política mendocina no tiene respiro en términos electorales. A la finalización de las elecciones provinciales y nacionales del 26 de octubre, ahora todas las miradas están puestas en las municipales del 22 de febrero, fecha en la que seis departamentos (La Paz, Santa Rosa, Maipú, San Rafael , Rivadavia y Luján de Cuyo) renovarán la mitad de los miembros de cada concejo deliberante.

En este caso, el gobernador Alfredo Cornejo fue consultado en San Rafael por parte de la prensa, respecto a las expectativas de los comicios, y también cómo piensa en términos de alianzas para las seis competencias, donde Cambia Mendoza será "opositora" en los seis departamentos, ya que son cuatro gobernados por el peronismo, otro por el partido comunal Sembrar (Rivadavia) y otro por el Pro "demarchista", como el caso de Luján.

De cara a los comicios municipales, Cornejo confirmó que Cambia Mendoza y La Libertad Avanza competirán juntos en alianza, como ya lo hicieron el 26 de octubre. “Para el departamento (ndr: San Rafael) vamos a competir Cambia Mendoza y La Libertad Avanza confluyendo en un acuerdo”, anticipó Cornejo, prácticamente un mes antes de la fecha en la que se deben conformar las alianzas, cuya fecha límite es el 24 de diciembre, en plena nochebuena (el 3 de enero deberán presentar candidatos).

Ante esto, amplió que él hace alianzas "para ganar y para toda la vida", aunque reconoció que "existen los divorcios, pero son la base de un programa”, y recordó el caso del demarchismo, que se fue de Cambia Mendoza en 2023. “Yo recuerdo que el Pro de De Marchi estuvo siete años aliado al frente y resulta que empezó a encontrar todas las cosas que funcionaban mal en el octavo año… eso ya es como un divorcio”, planteó.

Del otro lado, dirigentes del Pro demarchista contestaron con la misma moneda, al sostener que "Cornejo dijo lo mismo de Daniel Orozco, que era el mejor intendente de Mendoza", señalaron a MDZ.

Cornejo también sostuvo que para tener alianzas se necesita un "contrato" y un "programa de Gobierno", que se firmó entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, y que se mantendrá en las seis elecciones de febrero.

"En Mendoza el único que tiene programa es Cambia Mendoza , viene desarrollándolo y tiene que ver con infraestructura eléctrica, infraestructura de caminos, en cómo ve la economía de la provincia y cómo es su interrelación con el estado nacional. En Mendoza lo firmó Facundo Correa Llano (ndr: presidente de LLA Mendoza) y ratificó lo que se había hecho en el último tiempo, al igual que Andrés Lombardi como presidente de la UCR. Queremos darle continuidad en el tiempo”.

Y reforzó la aliianza "CM-LLA": “Hemos estado conversando con Facundo Correa L­lano, queremos enfrentar esas elecciones con la mejor perspectiva posible para los seis departamentos", cerró.

El "error" de Omar Félix según Alfredo Cornejo

Para Cornejo fue un "error" la decisión de los intendentes que desdoblaron sus comicios, entre ellos Omar Félix, jefe comunal de San Rafael, al indicar que "lamenta" que los municipios "no hayan aprovechado la oportunidad de elegir del todo en octubre, han cargado un costo operativo de las elecciones, que según nuestro régimen electoral, lo deben pagar los municipios cuando se hacen elecciones separadas”, a diferencia que en las elecciones concurrentes, donde “el costo lo pagaba la Nación y la Provincia”.

En este sentido, sostuvo que este hecho responde a intereses partidarios y que es "un costo innecesario para las arcas municipales. Es una mala decisión de administración, entiendo que se hizo por especulación electoral”, afirmó.

Pese a estas críticas, y situado en la comuna sureña de San Rafael, Cornejo sacó a relucir el resultado del 26 de octubre al indicar que hubo un triunfo en el sur de la provincia, donde "pudimos tener tres diputados provinciales de los cinco que se elegían y tres senadores de los cuatro que se elegían”.

De igual forma, se podría sobreentender, también en términos políticos, que este mismo resultado era lo que querían "evitar" las comunas peronistas, quienes entienden que hubo un "arrastre" de la cuestión nacional en la provincia y los municipios, que les habría generado mayores derrotas, como ocurrió en comunas peronistas como Malargüe, Tunuyán y Lavalle.