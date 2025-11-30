Detrás de la euforia legislativa, se demoran los resultados en sectores clave

El Gobierno logró un shock de cambios para impulsar la minería y el petróleo. Pero los resultados no son inmediatos. El antecedente en Vaca Muerta y la expectativa por San Jorge.

Hay pocos antecedentes del impacto legislativo que logró el Gobierno la semana pasada. En una sesión de pocas horas, se aprobaron en la Cámara de Diputados 4 proyectos relevantes para el nuevo enfoque productivo que Alfredo Cornejo busca darle a la provincia: Resarcimiento Ambiental, Regalías Mineras, 27 proyectos de exploración para buscar cobre y la DIA de San Jorge. Lo relevante en cuanto a tiempos no está en el trámite legislativo, sino en el recorrido ocurrido en los dos últimos años para reimpulsar la política de explotación de los recursos naturales no renovables.

El caso de San Jorge es emblemático porque en menos de un año un proyecto minero que había sido descartado fue presentado, evaluado y aprobado. La aceleración política le ganó la carrera a la capacidad de respuesta de la propia empresa y la demanda de información de varios organismos, como el Departamento General de Irrigación. La minería era un tema que atravesaba a los partidos políticos y donde solían “regionalizarse” los votos. Ahora hubo decisiones de bloque con contradicciones curiosas. Desde el PJ argumentaron a favor de esa actividad con más énfasis que el propio oficialismo, proponiendo modificaciones a la ley 7722. Pero votaron en contra. Y algunos de los abanderados del rechazo fueron perjudicados por el mal antecedente electoral que les genera menor permeabilidad. “Mientras el abanderado de la antiminería sea Ramón, estamos bien”, se ufanaban en el oficialismo.

asamblea por el agua legislatura (6) La cámara de Diputados dio media sanción al Fondo Compensador Ambiental. ALFREDO PONCE MERCADO / MDZ En pocos días San Jorge tendrá el aval político que se le había negado en 2011 y el Estado tendrá en sus manos la mayor responsabilidad: poder controlar un proyecto minero con rigor. Allí hay una clave. No se trata del control de una mina en producción, sino mucho más. Es que esos controles comienzan desde que la DIA fue emitida, ya que se incluye una larga lista de pendientes que se deben cumplir. Y se excede lo ambiental, pues hay compromisos de inversión y transparencia relevantes. “No hay margen para fallar y no se va a permitir ninguna digresión”, repiten en el Gobierno, pues toman a ese plan como mascarón de proa.

Prudencia Lejos de la euforia legislativa, hay antecedentes recientes para ser prudentes respecto a los resultados esperados tras el shock de modificaciones legislativas. El propio Alfredo Cornejo hizo algo similar durante su primera gestión como gobernador para intentar impulsar la exploración de petróleo no convencional. Impulsó, por ejemplo, la primera reglamentación del fracking, que tiene características normativas más modernas que en otros sitios. Ocurrió cuando la empresa El Trébol ejecutó el primer proyecto piloto y el Gobierno accionó de manera particular: dejó hacer y luego reglamentó. Esa experiencia fue un ejemplo que demostró que no alcanza con las intenciones ni las “buenas normas”. La empresa El Trébol desestimó la inversión prometida y no hubo más inversión real en la lengua mendocina de Vaca Muerta. Las empresas habían posado su atención y su billetera en Neuquén e YPF, de quien dependía la industria en Mendoza, ya tenía señales de abandono. Y en esos años se notaban las carencias mendocinas en infraestructura y se cosechaba la mala siembra del pasado.

Hoy, por ejemplo, Mendoza terminará el año sin inversión nueva en Vaca Muerta, realidad que podría repetirse el año que viene. Para revertir esa situación en el Gobierno presionan para que YPF adelante las inversiones comprometidas y ejecute la exploración no convencional planificada antes del 2028; plazo máximo del contrato. Un poco más allá de la ansiedad que puede generar el mal presente de la industria del petróleo en Mendoza, antes de 2028 debería haber dos yacimientos con actividad en la lengua mendocina de Vaca Muerta y se puede sumar un tercero si la empresa Tango avanza.