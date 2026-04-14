Arranca la discusión de la reforma constitucional impulsada por Alfredo Cornejo

La Legislatura comenzará este martes a discutir el proyecto de reforma a la Constitución de Mendoza que presentó el gobernador Alfredo Cornejo . Se trata de una enmienda a un artículo en particular para incorporar la autonomía municipal a la Carta Magna. La iniciativa se dio en medio de un conflicto judicial entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de San Rafael que avanzó por su cuenta en la elaboración de una Carta Orgánica.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , presentará esta mañana los detalles del proyecto de enmienda impulsado por Cornejo. Expondrá ante la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para dar inicio al largo proceso que culminaría con una reforma al artículo 197 de la Constitución.

La propuesta deberá obtener un despacho de comisión para luego ser votada en el recinto, donde deberá obtener los dos tercios de los votos para pasar al Senado. Luego deberá seguir el mismo trayecto en la Cámara Alta.

Posteriormente, la enmienda será sometida a un referéndum popular donde todos los mendocinos deberán votar a favor o en contra de la modificación al artículo 197. Esa votación tendría lugar el año que viene en simultáneo con las elecciones provinciales. Si la iniciativa obtiene una mayoría de votos afirmativos, el gobernador quedará habilitado a promulgar esta reforma constitucional.

El proyecto de enmienda constitucional impulsado por Cornejo plantea una nueva redacción del artículo 197 incorporando la autonomía municipal, la cual había sido consagrada en la Constitución Nacional de 1994, pero nunca se actualizó la Carta Magna provincial en ese sentido.

La propuesta oficialista establece que las municipalidades y concejos deliberantes tendrán “autonomía institucional, política, administrativa y económica financiera conforme lo dispuesto por la presente Constitución y el Artículo 123 de la Constitución Nacional, en el marco de las competencias no delegadas a la Nación y sin afectar las competencias reservadas a la Provincia”.

Agrega que los municipios podrán dictar sus respectivas Cartas Orgánicas Municipales, mientras que para aquellos municipios que no la dicten, continuará rigiendo la Ley Orgánica de Municipalidades.

La elaboración de la Carta Orgánica se realizará mediante una convención convocada a tal fin, debiendo observarse para su declaración de necesidad, convocatoria, elección de convencionales y sanción, los mismos requisitos, mayorías y procedimientos establecidos por esta Constitución para su reforma.

Corset constitucional para nuevos impuestos

La nueva redacción del artículo constitucional vinculado a la autonomía municipal establece explícitamente que las comunas no podrán crear nuevos impuestos en el marco de sus cartas orgánicas.

“En materia económico-financiera las Municipalidades tienen las rentas que determina esta Constitución y la Ley Provincial de coparticipación y tendrán la facultad de crear, modificar y percibir tasas retributivas por la prestación efectiva, individualizada o potencial de servicios públicos de su competencia,- contribuciones de mejoras originadas en el mayor valor de los inmuebles como consecuencia directa de la ejecución de obras públicas municipales y/o derechos y cánones por el uso del dominio público, el ejercicio del poder de policía municipal y la emisión de actos administrativos o licencias”, establece la nueva redacción.

En tanto, advierte que los municipios no “no podrán cobrar impuestos de ningún tipo”.