El conflicto por la autonomía municipal de San Rafael sumó un nuevo capítulo y, ahora, la Justicia suspendió preventivamente el proceso de convocatoria a los convencionales que habían sido elegidos para elaborar la Carta Orgánica del departamento.

El debate se mezcla con la enmienda constitucional que el gobernador Alfredo Cornejo envió a la Legislatura para avanzar con la autonomía en todas las comunas. Así, la Suprema Corte respondió a una acción del Ejecutivo provincial que pedía frenar el camino que estaba impulsando el departamento conducido por Omar Félix.

En concreto, se trató de una notificación del máximo tribunal a la Municipalidad de San Rafael sobre el conflicto de poderes planteado por el Gobierno de Mendoza. De esta manera, las partes deberán suspender los procedimientos en curso y la comuna tendrá diez días para responder a la demanda.

En esa etapa, el Municipio podrá argumentar su posición y presentar pruebas y antecedentes. Lo cierto es que, por el momento, no se podrá continuar con la convocatoria a convencionales, tal como había sido anunciado por el propio Félix.

Para la Provincia, el Intendente avanzó en competencias que no le correspondían. Cornejo calificó la maniobra de "institucionalmente débil" ya que no se habrían cumplido los pasos formales correspondientes, algo que Félix negó rotundamente.

"La autonomía municipal da mas independencia al municipio y más libertades a los ciudadanos. Es muy importante, ya que Mendoza y Buenos Aires son las únicas dos provincias que aún no tienen autonomía definida, y Buenos Aires solo formalmente, porque funcionalmente si la define”, sostuvo días atrás el jefe comunal sanrafaelino.

Lo cierto es que, más allá del caso puntual de San Rafael, el proceso de reforma constitucional impulsado por el oficialismo tampoco tendrá una resolución rápida.

Omar Félix San Rafael Por qué se frenó el debate por la autonomía municipal en San Rafael: los detalles.

En un primer momento, se aguarda un largo debate en comisiones legislativas para analizar cada uno de los párrafos que incluye la modificación al artículo 197. Así, ese paso podría extenderse por algunos meses ya que acudirán especialistas a dar sus puntos de vista a la Casa de las Leyes.

Tras esto, deberá avanzar el acuerdo político. Desde el Gobierno avisaron que esperan que la enmienda salga "por unanimidad". Lo cierto es que, como mínimo, tendrá que ser apoyada por dos tercios de cada cámara.

Una vez concretada la etapa parlamentaria, en las elecciones del 2027 se incluirá un plebiscito en el que se votará por "sí" o "no" a la enmienda. Esto hace prever que, para evitar complicaciones en torno a los temas a discutir en la campaña, los comicios provinciales serán desdoblados.

Luego de esa instancia, las comunas se dedicarán a elaborar las cartas orgánicas y, si se mantiene la redacción original del proyecto del Gobierno, luego serán remitidas a la Legislatura para su ratificación.