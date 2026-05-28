El Gobierno anunció la construcción de un centro oncológico: cuánto costará y dónde estará ubicado

El Gobierno de Mendoza anunció que la obra será en San Rafael y costará más de 8.000 millones de pesos: en los próximos días será el llamado a licitación.

El Gobierno de Mendoza confirmó la construcción del nuevo Centro Oncológico del Sur Provincial y el Área Departamental de Salud en San Rafael. Según explicó el gobernador Alfredo Cornejo, se trata de una obra estratégica de más de 8.000 millones de pesos, y en los próximos días será el llamado a licitación.

"En los próximos días vamos a llamar a licitación para construir el nuevo Centro Oncológico del Sur Provincial y el Área Departamental de Salud en San Rafael, una obra estratégica de más de $8.000 millones que fortalecerá la atención de alta complejidad para todo el Sur mendocino", anunció Cornejo a través de su cuenta de X.

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El nuevo centro tendrá tecnología de última generación para diagnóstico y tratamiento oncológico. También contará con una nueva base del SEC, áreas operativas sanitarias y una conexión directa con el Hospital Schestakow para optimizar la atención y el traslado de pacientes.