Cornejo mandó a la Legislatura un proyecto minero de litio en San Rafael y Malargüe

El gobernador Alfredo Cornejo envió a la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de un nuevo proyecto minero . El objetivo es obtener la aprobación del proyecto denominado “Don Luis y otro” que planea la exploración de sales de litio en los departamentos de San Rafael y Malargüe.

La iniciativa ingresó este martes al Senado provincial y busca que la Casa de las Leyes ratifique la DIA dispuesta por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental para el emprendimiento de litio proyectado en el sur provincial a cargo de la empresa mendocina El Jarillar SA , asociada a la compañía australiana Ampere Lithium .

El Gobierno de Mendoza continúa impulsando nuevos proyectos mineros y en este caso suma una propuesta de exploración de litio, luego del visto bueno de la Legislatura al proyecto de explotación de cobre San Jorge y a otros proyectos de exploración en las dos etapas de Malargüe Distrito Minero Occidental.

La audiencia pública para este proyecto minero se realizó en noviembre del año pasado y días atrás la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental sacaron las resoluciones 194/26 y 32/26 avalando la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para este emprendimiento minero de litio.

En busca de litio en Mendoza

El proyecto Don Luis y Otros tiene como finalidad obtener información técnica precisa sobre el potencial de sales de litio y otros minerales estratégicos presentes en la zona de Salinas del Diamante, un área de relevancia geológica ubicada entre los departamentos de San Rafael y Malargüe, en el Sur de Mendoza.

La etapa de exploración permitiría definir con mayor claridad las características del subsuelo, la calidad de las salmueras y la factibilidad de avanzar en futuros estudios de mayor detalle, siempre dentro del marco normativo.

El litio es considerado un recurso clave para la transición energética global, por su utilización en baterías para vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía, telefonía móvil y diverso equipamiento tecnológico.

Desde el Gobierno provincial resaltaron que contar con información ambiental y técnica adecuada sobre su presencia en el territorio provincial es fundamental para planificar un desarrollo responsable, con controles estrictos y participación ciudadana.

Por su parte, sostuvieron que el avance de este tipo de iniciativas contribuye también a diversificar la matriz productiva de Mendoza, generando oportunidades para profesionales, proveedores locales y comunidades del Sur mendocino.