Carrera por el litio: el Gobierno avaló un megaproyecto para ampliar la producción en el norte argentino

El gobierno de Javier Milei aprobó la incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto minero “Ampliación Cauchari Olaroz”, impulsado por Minera Exar Sucursal Dedicada (EXARSD) en la provincia de Jujuy . La medida fue oficializada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 825/2026 del Ministerio de Economía.

La iniciativa contempla una inversión total superior a los 1.166 millones de dólares destinada a expandir la capacidad productiva del complejo de litio ubicado en el departamento de Susques. Según la documentación presentada por la empresa, el objetivo es incrementar la producción en 45.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente mediante la construcción de nueva infraestructura, pozos de extracción, pozos de evaporación y una planta adicional de procesamiento.

Actualmente, el proyecto Cauchari-Olaroz cuenta con una capacidad instalada de 40.000 toneladas anuales. Con la ampliación aprobada bajo el RIGI , la producción total podría alcanzar las 85.000 toneladas por año, consolidando al emprendimiento entre los más importantes del sector litífero argentino.

La resolución establece además que la empresa deberá acreditar durante los dos primeros años inversiones equivalentes a al menos el 40% del monto mínimo comprometido y fija como fecha límite para completar el plan de inversión el 1 de julio de 2030.

El proyecto fue evaluado por la Secretaría de Minería y posteriormente analizado por el Comité Evaluador de Proyectos RIGI, que recomendó su aprobación tras concluir que cumple con los requisitos y objetivos previstos por la Ley Bases para acceder a los beneficios del régimen.

Entre los compromisos asumidos por la compañía figura la contratación de proveedores locales para bienes, obras e infraestructura por un porcentaje equivalente al 20% de las inversiones destinadas a esos rubros durante las etapas de construcción y operación. Además, presentó estimaciones de generación de empleo directo e indirecto vinculadas al desarrollo del emprendimiento.

La adhesión al RIGI habilita a la empresa a acceder a incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios previstos en la normativa para grandes inversiones. No obstante, el Ministerio de Economía aclaró que esos beneficios alcanzarán únicamente a la ampliación aprobada y no al proyecto preexistente que ya se encontraba en operación.

Con esta decisión, el Gobierno suma uno de los proyectos más relevantes del sector minero al esquema de promoción de inversiones impulsado por el RIGI, en un contexto en el que el litio continúa siendo uno de los recursos estratégicos con mayor potencial exportador para la Argentina.