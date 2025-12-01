Alfredo Cornejo presiona al peronismo para la votación del proyecto San Jorge

El gobernador Alfredo Cornejo volvió a marcar posición este lunes sobre los proyectos mineros que serán debatidos en el Senado provincial, con el eje puesto en PSJ Cobre Mendocino (exproyecto San Jorge ) y en la "necesidad" de lograr un respaldo político amplio que dé previsibilidad al sector y a la provincia, y que convierta a la minería en una "política de Estado".

En diálogo con la prensa esta mañana y respecto a la votación, que está prevista para el martes 9 de diciembre, Cornejo dijo que espera "que se aprueben" los cuatro proyectos mineros. Estos son, además de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación de San Jorge; las DIA de exploración para 27 proyectos en el sur de Malargüe (segunda etapa); el proyecto de regalías mineras; y otro de un fondo compensador ambiental.

No obstante, si bien Cornejo auguró que tendrán un "buen apoyo" por parte de los senadores, presionó e insistió en la importancia y necesidad de contar con el voto positivo del peronismo.

De hecho, el gobernador cargó contra los fundamentos que tomó el peronismo para votar en contra: "No es buena la definición del Partido Justicialista, es ambigua, difusa, confusa”.

En esa línea, insistió en que sobre todo el desarrollo minero metalífero, que ha sido objeto de controversias y de alta sensibilidad social, requiere acuerdos transversales y señales claras hacia afuera.

De esta forma, sostuvo que la provincia "necesita que esto sea una política de Estado, que todos los actores políticos más relevantes estén de acuerdo. Y ese (ndr: el PJ) es el principal partido de oposición. Nos gustaría que acompañen, no como hicieron en Diputados, sería muy útil. Da señales para afuera, da señales de que hay un alto consenso”.

Cornejo recordó que la aprobación en Diputados ya mostró una amplia mayoría, que fue 32 votos a favor contra 13 en contra, y si bien admitió que el escenario en la Cámara Alta podría ser más reñido si el PJ mantiene su postura negativa, de igual forma contarán con los votos positivos, aunque con una diferencia "más estrecha".

El PJ en el Senado, minería y el proyecto San Jorge

El PJ tiene a 9 senadores de 38, con Adriana Cano (jefa de bloque), Helio Perviú, Alejandra Barro, Félix González, Gerardo Vaquer, Cristina Gómez, Mercedes Derrache, Pedro Serra y Mauricio Sat. En el caso de Duilio Pezzutti, enemistado con Matías Stevanato, tiene un monobloque llamado Podemos-Encuentro Peronista.

Como ya mencionó MDZ Online, desde el peronismo adelantaron que votarán en contra el próximo 9 de diciembre "si el expediente viene de la misma forma que la que se votó ayer en Diputados. Vamos a mantener la misma decisión", acotaron y cierran filas entre todos sus dirigentes.

"Tienen que tener en cuenta todos los puntos que marcamos en Diputados. Si no los completan y dan certidumbre a la ciudadanía, está difícil que acompañemos", agregaron a este medio.

Por qué el PJ votó en contra

En diálogo la semana pasada con MDZ Club, por FM 105.5, Germán Gómez, jefe de bloque del PJ en Mendoza, dejó de lado especulaciones políticas y dijo que votaron en contra en Diputados a raíz de observaciones que realizó el Departamento General de Irrigación y también la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo".

Citó un informe de esta última institución que indica que la empresa "solamente ha cumplido de manera completa el 25% de los requerimientos, de manera parcial el 52% y no ha cumplido con algunas exigencias que superan cuantitativamente el 26%".

Y agregó: "Si nosotros queremos garantizar y queremos potenciar el desarrollo minero, tenemos que ser serios y cumplir con todos y cada uno de los requisitos que nos exige y nos expone la Ley. Nada puede estar fuera de la Ley", argumentó.

"Acá hay una cuestión estratégica que hay que trabajar de otra manera, no como plantea el oficialismo, atropellando y tratando este proyecto de forma apresurada", planteó, e insistió que "Mendoza necesita desarrollo minero" pero indicó que el Gobierno debería ser más exigente con la empresa que lleva adelante PSJ Cobre Mendocino", planteó.