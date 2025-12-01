Luis Petri respaldó la designación de un militar como su sucesor en Defensa

El ministro de Defensa celebró la decisión del presidente Javier Milei de elegir al teniente general Carlos Presti como futuro titular de la cartera que dejará el mendocino en lo próximos días.

El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, celebró y respaldó la decisión del presidente Javier Milei de elegir un militar como sucesor del mendocino al frente de la cartera. La designación del teniente general Carlos Presti como reemplazante de Petri, quien asumirá una banca de diputado nacional el 10 de diciembre próximo, generó cuestionamientos. Sin embargo, el actual funcionario nacional defendió el nombramiento.

Petri estuvo esta mañana en Mendoza presentando dos nuevos helicópteros Bell 407GXi que formarán parte de la IV Brigada Aérea, unidad ubicada en El Plumerillo.

La selección de un militar para conducir el Ministerio de Defensa recibió críticas de la oposición y también de parte de organismos de Derechos Humanos. No obstante, el ministro Petri defendió el nombramiento y aseguró que “son una verdadera locura las críticas”.

“Lo primero que hicimos es conformar un gabinete dentro del Ministerio de Defensa con personal militar. Mi viceministro de Defensa, los primeros meses de la gestión fue el exjefe del ejército, el general Claudio Pascualini, y que mi actual secretario de Asuntos Militares es Marcelo Rosas Garay”, comentó el ministro saliente.

El futuro diputado nacional destacó que "nosotros creemos que las fuerzas armadas están capacitadas y los miembros para dirigir el Ministerio de Defensa. Y por eso el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la Nación, tomó esta decisión".