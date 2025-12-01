Así son los nuevos helicópteros que presentó Luis Petri en Mendoza

Luis Petri presentó en la IV Brigada Aérea dos nuevos helicópteros en una de sus últimas presentaciones como ministro de Defensa.

En uno de sus últimos actos como ministro de Defensa, Luis Petri, presentó los nuevos helicópteros que formarán parte de la IV Brigada Aérea. El acto tuvo lugar en la unidad ubicada en El Plumerillo.

Los vehículos aéreos que fueron presentados por Petri son dos Bell 407GXi, un helicóptero liviano, monoturbina, de propósitos múltiples, de alto rendimiento y maniobrabilidad, cuya cabina puede ser configurada para distintas misiones y cargas útiles con capacidad para piloto, copiloto y cinco pasajeros.

Luis Petri junto a los helicópteros Bell 407GXi Helicoptero Bell 407 (3) Las unidades pueden ser utilizadas para realizar rescates en zona de montaña. Asimismo, también pueden ser destinados a realizar desplegar misiones de evacuación sanitaria, transporte de pasajeros y de carga para asistencia humanitaria.

La presentación estuvo encabezada por el funcionario nacional mendocino, quien fue acompañado por el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Brigadier General Xavier Isaac, y el Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier mayor Gustavo Valverde.

Fue una de las últimas actividades de Luis Petri como ministro de Defensa, ya que en los próximos días deberá renunciar a su cargo para asumir una banca de diputado nacional, luego de ser electo como representante en el Congreso por La Libertad Avanza.