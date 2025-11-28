El sentido mensaje de Patricia Bullrich en el cierre de su gestión como ministra de Seguridad: "Voy a dar una batalla"

Patricia Bullrich dejó el Ministerio de Seguridad para desembarcar en el Senado con un discurso emotivo de agradecimiento hacia Javier Milei y todo su equipo.

Tras la jura en el Senado nacional, Patricia Bullrich se despidió como ministra de Seguridad con un emotivo mensaje de agradecimiento hacia la gestión de Javier Milei. Entre lágrimas, agradeció al presidente, a su hermana Karina Milei y apostó a seguir acompañando los cambios desde su nuevo rol.

La flamante legisladora habló en el marco del cierre de su gestión como ministra, cargo que desde el 10 de diciembre ocupará quien fuera su segunda en la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Patricia Bullrich juró en el Senado Patricia Bullrich en el acto de asunción. Fotos: Comunicación Senado) Qué dijo Patricia Bullrich Ante sus pares del Gabinete libertario, expresó: “Estoy triste pero a la vez siento que voy a dar una batalla que hace falta. Que me eligieron para eso, que fuimos una elección, varios, que la ganamos, que nos daban por muertos, que ganamos la elección”.

En ese marco, sacó pecho por la gestión de Milei y la del ministro de Economía, Luis Caputo, y celebró lograr “el apoyo del Tesoro americano”. A puro festejo, afirmó: “Tuvimos el mejor tesoro: el apoyo de los argentinos, de los ciudadanos argentinos que nos apoyaron con el voto, la mejor gobernabilidad, la gobernabilidad popular”.

El mensaje de Patricia Bullrich en la despedida de su gestión “Por eso hoy tenemos la fuerza para hacer los cambios que tenemos que hacer y por eso siento que en el Senado lo voy a poder hacer, a pesar de las trabas que nos pongan, con Martín (Menem) en Diputados, con todos los 20 que somos ahora en el Senado, con todos los amigos con los que ya estamos recomponiendo las relaciones para poder tener una mayoría y las reformas que el país necesita”, añadió.