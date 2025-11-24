El primo que no fue ministro: Gustavo Cairo, el nombre que habría sugerido Luis Petri

El diputado provincial Gustavo Cairo sonaba para reemplazar a como ministro de Defensa a Luis Petri. Pero se impuso la postura de Karina Milei.

En la Legislatura lo cuentan varios de sus pares: Gustavo Cairo comentó que podría ser el reemplazante de su primo, Luis Petri, como ministro de Defensa Nacional, pero finalmente se impuso la voluntad de la hermana del presidente, Karina Milei, de poner a un militar al frente de esa cartera.

Cairo, diputado provincial mendocino, habría sido el “plan A” de Petri para mantener la continuidad de su gestión en el Ministerio de Defensa. Su cercanía familiar -son primos- y política- Cairo creó el bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura provincial- con el ministro lo convertía en el candidato ideal. Además, trabaja temas de seguridad con una visión muy similar a la de Petri.

Sin embargo, el rumbo cambió. La decisión de nombrar a un civil de confianza dio paso a la imposición de la cúpula militar, con la designación del teniente general Carlos Presti como ministro. La intervención de Karina Milei, secretaria general de la presidencia, y su vínculo con los mandos militares jugaron un papel clave.

Quién es Gustavo Cairo Es diputado provincial por Mendoza. En 2024, fundó su propio bloque en la Legislatura: el Bloque La Libertad Avanza (LLA). Antes formaba parte de La Unión Mendocina; su decisión de migrar a LLA es un reflejo del alineamiento con el espacio de Javier Milei.

Es abogado y liberal, ha impulsado varios proyectos recientes, entre los que destacan una iniciativa para limitar la prisión preventiva en casos de violencia de género y abuso sexual si no existen pruebas objetivas, y un proyecto para reformar la ley de uso de armas de fuego de la policía de Mendoza.