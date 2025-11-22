Petri celebró la designación de Presti en Defensa: "Sé que va a tener una destacada y exitosa gestión"

Mediante un posteo en su cuenta de X, el mendocino escribió: “Muchas Felicitaciones y Muchas Gracias querido Teniente General Carlos Presti . Reconforta saber que quien fue nuestro Jefe del Ejército, ahora continúe como futuro Ministro de Defensa!”.

“Sé que va a tener una destacada y exitosa gestión porque como parte del equipo que me acompañó, conozco en primera persona su capacidad, compromiso y lealtad a la Patria!”, aseguró el funcionario, quien será diputado a fin de año .

“Le deseo lo mejor en la tarea de llevar adelante las inspiradoras y necesarias reformas que impulsa el Presidente @jmilei respaldando a las Fuerzas y defendiendo a todos los argentinos en el aire con los F16, en las fronteras con el Ejército y en el mar con nuestra Armada!”, planteó Petri, quien agregó: “Que Dios lo bendiga a usted y a todos los hombres y mujeres de las FFAA, que estarán siempre en mi corazón!”.

Carlos Alberto Presti, nacido el 23 de junio de 1966, es un militar que actualmente ocupa el cargo de Teniente General y Jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino, función que desempeña desde el 10 de enero de 2024 tras ser designado por decreto presidencial.

Muchas Felicitaciones y Muchas Gracias querido Teniente General Carlos Presti. Reconforta saber que quien fue nuestro Jefe del Ejército, ahora continúe como futuro Ministro de Defensa! Sé que va a tener una destacada y exitosa gestión porque como parte del equipo que me… https://t.co/mjIQfhTtT0 pic.twitter.com/YzbyG1uHjL

Ingresó al Colegio Militar de la Nación el 14 de febrero de 1984 y egresó el 17 de diciembre de 1987 como subteniente del arma de Infantería, formando parte de la promoción 118. A lo largo de su carrera desarrolló un recorrido íntegro dentro de la estructura del Ejército, con ascensos sucesivos que culminaron en su promoción a General de División —con fecha retroactiva al 31 de diciembre de 2023— y posteriormente a Teniente General, ascenso formalizado el 2 de enero de 2024.

Durante su trayectoria, Presti estuvo al frente del Regimiento de Asalto Aéreo 601, se desempeñó como comandante de la IV Brigada Aerotransportada con asiento en Córdoba y fue director del Colegio Militar de la Nación, uno de los cargos formativos más relevantes dentro de la fuerza. También actuó como agregado militar en la Embajada Argentina en Guatemala, con jurisdicción sobre El Salvador, Honduras y Nicaragua, rol que le otorgó experiencia en representación internacional y vínculos de defensa regional.

A lo largo de los años fue identificado como un oficial de perfil profesional, técnico y de fuerte orientación operativa. En declaraciones públicas, sostuvo que su propósito como jefe del Ejército es avanzar hacia una fuerza más preparada, moderna y eficiente, con énfasis en el entrenamiento, la operatividad y la profesionalización del personal. Su llegada al máximo cargo marcó la continuidad de una trayectoria ascendente dentro de la institución y consolidó su posición como una de las figuras de mayor relevancia en la conducción militar argentina.