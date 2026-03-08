En el Frank Romero Day|
Luis Petri analizó el viaje de Alfredo Cornejo a Estados Unidos en plena Fiesta de la Vendimia
El diputado nacional mendocino habló minutos antes a que arrancara el Acto Central en el Frank Romero Day.
Luis Petri dijo presente este domingo en el Teatro Griego Frank Romero Day. El diputado nacional habló del turismo en Mendoza, la vitivinicultura en plena Fiesta Nacional de la Vendimia y también del viaje de Alfredo Cornejo, gobernador, a Estados Unidos para acompañar a Javier Milei.
"Es muy importante el viaje de Alfredo Cornejo a Estados Unidos. Todo lo que sirva para integrar a Argentina en el mundo y fundamentalmente para solidificar las relaciones con Estados Unidos es importante. Para nosotros Estados Unidos es un socio estratégico y por eso me pone contento que Javier Milei invite a los gobernadores", manifestó Luis Petri.
Con respecto al contexto de Vendimia, el exministro de Defensa expresó: "La vitivinicultura y el turismo van de la mano con el enoturismo. Por eso es un momento para acompañar hay que acompañar a los productores, viñateros, a la industria y a Mendoza". Y agregó: "Estoy muy emocionado y contento porque estoy en mi provincia y siento un gran afecto de la gente".
También habló en la previa Diego Gareca, subsecretario de Cultura de Mendoza, sobre cómo tuvieron que trabajar la suspensión del sábado: "Estamos muy contento porque la fiesta se pudo reprogramar y estamos viviendo esto que es fantástico. El clima acompañó y también quiero agradecer a la gente de Defensa Civil y de Vialidad por el trabajo que hemos hecho. Se trabajó a contrarreloj en todos lados para que los ingresos estén en óptimas condiciones. El escenario respondió muy bien".
A la hora de reprogramar no pudimos generar que Luciano Pereyra estuviera presente el miércoles. Es por eso que va a estar hoy por un tema de agenda. Por eso todas las personas que quieran devolver las entradas lo puede hacer", aclaró Gareca sobre el show.