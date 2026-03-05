El motivo por el que Luis Petri prefirió no ir a la Fiesta de la Cosecha

La tradicional Fiesta de la Cosecha no contó con la presencia del diputado nacional Luis Petri. La razón por la que no estuvo.

El diputado nacional Luis Petri y uno de los anotados para la carrera por la gobernación por el oficialismo, no fue a la tradicional Fiesta de la Cosecha que se realizó la noche del miércoles 4 en el Aeropuerto. Se trata de uno de los festejos más importantes de la Vendimia. Pero Petri, en cambio, prefirió ir a la última noche de la Festa in Piazza, que organiza la colectividad italiana.

Este año, Petri prefirió diferenciarse. En años anteriores, se lo vio con otros dirigentes cosechando como parte del folclore de la Fiesta de la Cosecha. No estuvo mencionado en el protocolo ni se sacó la foto con el gobernador ni el resto de los intendentes que sí estuvieron en el aeropuerto y se quedaron a escuchar a Las Pelotas con la Filarmónica.

Pero Petri, en cambio, tenía compromisos con algunos puestos de comida que se había comprometido en pasar y se reconocía al embajador de Italia, contó a MDZ, y por esas razones se fue a celebrar con los italianos.

Otros dirigentes que tienen diferencias con él, dentro del oficialismo, dejaron entrever que se ausentó para no mostrarse en la Fiesta de la Cosecha, que tuvo mucha prensa, luego del cruce con la Vicepresidenta Victoria Villarruel, pero desde su entorno minimizaron el cruce y además, Petri estará presente en los festejos de los próximos días.

"Con espíritu de Vendimia", dijo Luis Petri En Instagram posteó fotos con la gente que se acercó a saludarlo y además, escribió: "Vivimos una noche especial en Festa in Piazza. Con todo el cariño de la gente celebramos una fiesta que nos recuerda nuestras raíces, el trabajo y el aporte de tantos inmigrantes que ayudaron a construir esta provincia".