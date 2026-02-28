Luis Petri sobre la baja de la imputabilidad: "Es una vieja lucha de las víctimas"

El diputado nacional Luis Petri destacó la aprobación de la ley que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

El diputado nacional Luis Petri celebró la baja de la edad de imputabilidad lograda a través del proyecto que reformó el régimen penal juvenil. "Es una vieja lucha de las víctimas", aseguró.

"Quien perdía un ser querido, iba a la justicia con todo el dolor y la justicia le decía 'te vas con las manos vacías' porque la ley interpreta que esa persona no comprende la criminalidad del hecho que cometió", aseguró el legislador.

En ese sentido, sostuvo que "ahora tenés, además de penas alternativas, van a tener que garantizar que haya escolaridad, lo van a tener que tratar en sus adicciones, van a tener que hacer acompañamiento", señaló.

El Gobierno celebró la aprobación del Régimen Penal Juvenil A través de un comunicado oficial, la Oficina del Presidente celebró este viernes la sanción definitiva por parte del Senado de la Nación del nuevo Régimen Penal Juvenil. "Con esta ley, la Argentina cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa y actualiza un marco normativo que permanecía desconectado de la realidad criminal del siglo XXI", manifestó el Ejecutivo.