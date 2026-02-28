Así es la escuela en Maipú que se construyó plenamente con fondos municipales

Esta semana se inauguró en el distrito de General Gutiérrez, Maipú , una escuela construida plenamente con fondos municipales, la cual será equipada por la Provincia y generará un nuevo espacio para más de 60 estudiantes.

La colegio técnico lleva de nombre "Alejandro Bermejo", el exintendente del departamento que falleció en 2023 y, con un emotivo acto de apertura, fue homenajeado días atrás por el jefe comunal Matías Stevanato y el gobernador Alfredo Cornejo.

“Hemos cumplido con el objetivo de entregarle a la comunidad de Maipú un nuevo edificio escolar. Ahora falta la otra parte que es fundamental: construir la comunidad educativa de esta escuela”, resaltó Stevanato.

Ubicada sobre la circunvalación J. A. Maza, entre Zapiola y Blanco Encalada, en el distrito General Gutiérrez, la nueva escuela cuenta con casi 1.300 metros cuadrados cubiertos y un playón deportivo de 500 metros cuadrados.

El edificio incluye área administrativa, sector pedagógico, servicios generales, sanitarios y cisternas, además de patios, galerías y una explanada exterior para formación y recreación. La obra incorpora criterios de infraestructura moderna y eficiente, con espacios pensados para el desarrollo integral de las trayectorias educativas.

La decisión de avanzar con la construcción de una escuela financiada íntegramente con fondos municipales fue anunciada en 2022, en un contexto de debate por el financiamiento educativo y ante la saturación de la matrícula escolar en el departamento.

“Con esta inauguración, los maipucinos entregamos a la Dirección General de Escuelas provincial un mensaje claro: la educación es un valor que está por encima de todo. Hoy no solo se inaugura un edificio, se abre una puerta al futuro”, sostuvo el intendente.

En ese marco, Stevanato había remarcado la necesidad de ampliar la infraestructura educativa para acompañar el crecimiento poblacional y garantizar el derecho a la educación con condiciones dignas.