Operativos en Maipú: tres detenidos, droga secuestrada y el recupero de un auto robado

Los operativos se realizaron en distintos puntos de Maipú. Secuestraron más de 180 cigarrillos de marihuana y un vehículo pedido por hurto agravado.

Un par de operativos policiales en Maipú resultaron este jueves en la incautación de droga lista para la venta y el recupero de un vehículo pedido por robo. A raíz de ambos secuestros, tres sujetos fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

Las intervenciones estuvieron a cargo de personal del Cuerpo Motorizado de Prevención (Cumot), dependiente de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), que realizaban patrullajes en distintos sectores del departamento.

El primero de los procedimientos se desarrolló en calle Isla de los Estados, frente a la manzana J del barrio Soberanía Argentina. Allí, los uniformados detuvieron la marcha de un vehículo ocupado por dos hombres y, al inspeccionarlo, detectaron un paquete que contenía sustancias ilícitas.

Como resultado, ambos ocupantes fueron aprehendidos y secuestraron 183 cigarrillos artesanales de marihuana, un recipiente transparente con restos de esas sustancia y una bolsa con cannabis.

Sorprendidos en un auto robado En un segundo episodio registrado en la intersección de calles Chavarría y Boedo, los uniformados controlaron otro rodado en el que iban a bordo dos hombres y una mujer. Al verificar el dominio, constataron que registraba una medida pendiente por un hurto agravado denunciado días atrás.