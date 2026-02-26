Secuestro, golpiza y abuso: el novio de la canadiense rescatada en Maipú arriesga casi 30 años de cárcel

Un grave caso de violencia de género sacudió el domingo al barrio Las Bodegas de Coquimbito , Maipú . Una mujer canadiense fue rescatada mientras sufría una brutal golpiza por parte de su novio , con quien había iniciado una relación a distancia meses atrás y conoció ese mismo día. Ahora, el sujeto fue imputado y arriesga casi 30 años de cárcel.

En las últimas horas, la fiscal de Violencia de Género Gabriela Chaves acusó a Eduardo Jesús Videla por amenazas simples, lesiones leves dolosas agravadas por la relación de pareja, privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia física y por el deber de respeto al sujeto pasivo, coacciones simples y abuso sexual con acceso carnal , todo en concurso real y en contexto de violencia de género.

A raíz de eso, se ordenó su traslado a un complejo penitenciario de la provincia, donde quedará alojado mientras avanza la investigación en su contra, ya que se aguardan por los resultados de una serie de medidas para incorporar al expediente y sumar material probatorio en contra del sospechoso.

En tanto, con respecto a la calificación, si bien en primera instancia no surgió que haya la mujer haya sido sometida sexualmente, se conoció sobre esa situación durante la ampliación de la declaración que hizo la mujer oriunda del país norteamericano frente a la representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) que lidera la causa.

En ese sentido, se dispuso practicar los peritajes correspondientes para comprobar los hechos, tales como análisis físicos por parte de peritos forenses y estudios psiquiátricos a la víctima y también al presunto victimario.

Viajó desde Canadá por amor y vivió un infierno

El caso que reveló MDZ tuvo su inicio pasada la medianoche del domingo, momentos después de que la mujer de nacionalidad canadiense, quien nació en Argentina y tiene familiares en la provincia, llegó hasta la casa de su novio en el barrio Las Bodegas, donde por primera vez ambos estuvieron frente a frente después de meses de mantener un romance virtual.

Las fuentes relataron que Videla comenzó a consumir bebidas alcohólicas y a tornarse violento. Fue en ese momento que, por motivos que se tratan establecer, comenzó a agredir a la mujer con golpes de puño en diferentes partes del cuerpo, de acuerdo con la investigación.

La agresión provocó que la víctima pidiera auxilio a gritos, lo que alertó a los vecinos de la barriada, quienes inmediatamente se comunicaron con la línea de emergencias 911 y pusieron en conocimiento sobre esa situación a las autoridades.

Policial noche Personal policial logró rescatar a la víctima. (Foto ilustrativa) Archivo MDZ.

Asimismo, los residentes de la zona sostuvieron que Videla ya venía protagonizando en los últimos años episodios similares, ya sea de violencia contra mujeres o hacia vecinos. Por eso, personal de la Subcomisaría Tropero Sosa se trasladó inmediatamente hasta la vivienda del sospechoso.

El rescate de la víctima y la detención del sospechoso

Luego de pedir autorización al propietario del complejo donde reside el sujeto, los efectivos ingresaron y rescataron a la mujer agredida, quien presentaba evidentes lesiones por los golpes y se encontraba en estado de shock.

Tras poner en resguardo a la víctima, se dirigieron hasta el departamento de Videla, quien estaba encerrado y no deponía su actitud violenta. En ese instante, un pariente del hombre les abrió la puerta y pudieron aprehenderlo, para luego ser trasladado a la Comisaría Décima, donde quedó a disposición de la Oficina Fiscal Maipú.

En paralelo, la víctima fue traslada al Hospital Lagomaggiore, donde recibió la asistencia y contención correspondientes, siendo diagnosticada por politraumatismos por golpiza, ya que sufrió lesiones en la cabeza, el rostro, brazos y piernas.