Quién era Marcelo Boschi, el importante empresario que encontraron muerto en Santa Fe
El empresario de 55 años fue hallado muerto en la zona conocida como El Timbó Quemado, en el norte de la provincia de Santa Fe.
Este jueves por la mañana, efectivos policiales encontraron muerto al empresario Marcelo Boschi (55), quien había desaparecido el martes cuando salió a navegar. Cerca de las 7 de la mañana, sus restos fueron hallados en la zona conocida como El Timbó Quemado, a unos 15 minutos de Puerto Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe.
Quién era Marcelo Boschi
Se trata de un empresario oriundo de Reconquista. Boschi era conocido por sus trabajos como carpintero y era el dueño de “De Buena Madera”. Además, integró la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Reconquista, fue comisario general de la Expo Rural y también formó parte del Rotary Club.
Según detallaron sus amigos, el empresario estaba pasando por algunas complicaciones y mencionaron que era raro que saliera a navegar solo y tan temprano.
La misteriosa desaparición del empresario
El martes tenía una audiencia en tribunales, pero como no se presentó, comenzó una búsqueda para dar con su paradero. Esa mañana Boschi salió con su lancha desde la Guardería Amarras hacia la localidad de Goya. Al momento de su desaparición llevaba puesto un chaleco salvavidas, un pantalón de jean y una remera.
En las últimas horas, se dio a conocer un video en el que se puede ver la lancha pasando por el río alrededor de las 5.50 de la mañana. Horas después, la embarcación fue encontrada vacía a unos 10 kilómetros aguas arriba de Puerto Reconquista.
El trágico hallazgo
Este jueves, pasadas las 7 de la mañana, los restos del empresario fueron encontrados en aguas del Río San Jerónimo. El hallazgo se produjo en el marco de un amplio operativo de rastrillaje por agua y tierra.
De la revisión médica inicial y del trabajo de los técnicos en criminalística no surgieron indicios de un hecho delictivo. Las conclusiones preliminares señalan que la muerte habría sido por asfixia por inmersión. Con esa información, el fiscal Nicolás Maglier dispuso la entrega del cuerpo a la familia para su despedida.