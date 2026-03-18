Pergamino: un operario cayó dentro de un silo y murió aplastado por los cereales

Un operario falleció al quedar sepultado por cereales en una planta rural en la localidad de Mariano Benítez, en el partido de Pergamino.

Un fatal accidente laboral sacudió a la localidad de Mariano Benítez, en el partido bonaerense de Pergamino, donde un operario murió tras caer dentro de un silo en una planta de acopio de granos.

Un fatal accidente laboral sacudió a la localidad de Mariano Benítez, en el partido bonaerense de Pergamino, donde un operario murió tras caer dentro de un silo en una planta de acopio de granos mientras realizaba tareas junto a otro trabajador.

El hecho ocurrió durante la mañana en un establecimiento rural dedicado al almacenamiento de cereales. Por causas que aún no fueron determinadas, ambos empleados cayeron al interior de una celda, quedando atrapados en una situación de extremo riesgo.

De acuerdo a los primeros datos, uno de los trabajadores fue rápidamente cubierto por el grano, lo que imposibilitó su rescate y provocó su fallecimiento en el lugar. En paralelo, el segundo operario logró ser sujetado por personas que se encontraban en el predio, aunque permaneció parcialmente atrapado durante varios minutos hasta la llegada de los equipos de emergencia.

Un operario fue rescatado Las tareas de auxilio se concentraron inicialmente en liberar al sobreviviente, quien finalmente fue rescatado con vida tras un operativo contrarreloj. Mientras tanto, los rescatistas también intentaban dar con el trabajador que había quedado completamente sepultado por el cereal, sin poder revertir el desenlace.

Especialistas en seguridad rural advierten que el ingreso a silos de almacenamiento constituye una de las actividades más peligrosas del sector. El comportamiento del grano puede generar un efecto similar al de una “arena movediza”, absorbiendo rápidamente a una persona y dificultando cualquier maniobra de rescate. En muchos casos, el atrapamiento puede producirse en cuestión de segundos, reduciendo drásticamente las posibilidades de supervivencia.