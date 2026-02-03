Murió un operario tras descompensarse mientras trabajaba en altura

El operario se descompensó en un predio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Bomberos y personal médico intentaron reanimarlo, sin resultados.

Un trágico episodio laboral se registró este martes en la ciudad de Córdoba, donde un operario de 53 años falleció luego de descompensarse mientras realizaba tareas en altura dentro de un predio de la Empresa Provincial de Energía ubicado en barrio Jardín, al sur de la capital provincial.

El hombre se encontraba desempeñando labores de mantenimiento cuando sufrió una repentina descompensación a unos 40 metros de altura, quedando suspendido en la estructura. Al advertir la situación, sus compañeros solicitaron asistencia de manera inmediata.

Al lugar arribaron dotaciones de Bomberos de la Policía de Córdoba y un servicio de emergencias médicas. Para ese momento, el operario ya había sido descendido al suelo por colegas. Según informaron fuentes oficiales, el trabajador estaba inconsciente y sin signos vitales, por lo que se iniciaron de urgencia maniobras de reanimación cardiopulmonar.

operario falleció luego de descompensarse2 Los esfuerzos se extendieron durante más de 45 minutos, pero pese al trabajo coordinado del personal actuante, los profesionales de la salud confirmaron el fallecimiento en el lugar.

La causa fue caratulada como muerte de etiología dudosa y permanece bajo investigación. En forma preliminar, las autoridades señalaron que no hay indicios de una descarga eléctrica y que la principal hipótesis estaría vinculada a un problema de salud.