Impactante video: explotó un caño de agua cuando dos operarios lo estaban reparando en Paraná

Un accidente de gran magnitud ocurrió este jueves por la mañana en la Planta Potabilizadora Echeverría, en Paraná, cuando un caño de la red de agua estalló mientras dos trabajadores municipales realizaban la instalación de una nueva cañería. El momento exacto quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó.

En las imágenes se observa a los empleados parados sobre la estructura cuando, de manera repentina, la tubería revienta y una enorme columna de agua los impulsa fuera de escena. Sus compañeros, que estaban fuera del pozo, corren de inmediato para asistirlos.

Fuentes del Municipio confirmaron que ambos operarios están fuera de peligro, pese a la espectacularidad del episodio.

Según los primeros indicios, una perforación realizada con una amoladora habría desencadenado la explosión. Aunque los trabajadores sufrieron lesiones, ninguna reviste gravedad, según precisaron autoridades locales.

El accidente se produjo mientras avanzaba una obra que había sido reprogramada el día anterior por la lluvia. Los trabajos comenzaron a las 7 y forman parte de una intervención clave para mejorar el suministro de agua potable hacia el Centro Distribuidor Ramírez, lo que permitirá optimizar el servicio en la zona oeste de la ciudad.