Tormentas en 11 provincias: el centro del país estará bajo alerta naranja

Un sistema frontal frío avanza sobre la Argentina y genera un escenario de inestabilidad que afecta a gran parte del territorio, con alertas meteorológicas por tormentas de nivel amarillo y naranja emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) para este sábado.

Según el organismo nacional, el fenómeno impactará con tormentas que pueden ser localmente fuertes o severas, acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas.

El alerta de nivel amarillo rige para amplias zonas del norte y centro del país. Están alcanzadas las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, además de sectores de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

En estas regiones se esperan tormentas de variada intensidad, con precipitaciones acumuladas entre 40 y 70 milímetros, aunque podrían superarse en forma puntual. También se prevén ráfagas de hasta 80 km/h, ocasional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.

El nivel de mayor peligrosidad se concentra en sectores del este de Córdoba, centro y sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, donde el aviso escala a naranja.

En estas zonas, las tormentas pueden ser fuertes a localmente severas, con lluvias intensas en cortos lapsos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Los acumulados estimados oscilan entre 70 y 100 milímetros, con picos superiores en algunos sectores.

De acuerdo al pronóstico, el sábado será el día más complejo en el fin de semana largo, con el sistema avanzando de oeste a este y ganando intensidad en la región central. El foco de las tormentas más severas se ubicará sobre el Litoral y la región pampeana.

Además, el fenómeno tenderá a expandirse hacia el norte, incorporando nuevas provincias al área de inestabilidad.

El avance de este sistema no solo genera tormentas. En paralelo, se registran otros eventos meteorológicos en distintas regiones del país: nevadas en zonas cordilleranas de Mendoza, con acumulados de hasta 30 cm; viento Zonda en sectores de San Juan y La Rioja, con ráfagas superiores a 60 km/h; y lluvias en la Patagonia hacia el domingo, con un marcado descenso de temperatura.

El panorama seguirá inestable durante el fin de semana, con mejoras temporarias y nuevas reactivaciones de tormentas, por lo que el seguimiento en tiempo real será clave.