Pronóstico en Mendoza: el verano se despide con un viernes inestable y alerta por tormentas

El pronóstico en Mendoza para este viernes que marca el último día del verano 2026, anticipa una jornada marcada por inestabilidad, alertas por tormentas y descenso de la temperatura. La máxima será de 24° y la mínima de 18°, de acuerdo con los organismos oficiales.

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia informaron que el día se presentará mayormente nublado y ventoso, con lluvias y tormentas desde las primeras horas.

Las condiciones inestables se mantendrán a lo largo de la jornada, con vientos moderados a algo fuertes del sector sur, lo que favorecerá el descenso térmico en comparación con días anteriores.

En la zona cordillerana, en tanto, también se esperan precipitaciones, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de circulación en alta montaña.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de nivel amarillo para distintos sectores de Mendoza durante este viernes.

En el este de Las Heras y Lavalle, los departamentos de La Paz, San Martín y Santa Rosa y en el Sur provincial (General Alvear y la zona baja de San Rafael), rige alerta por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas.

2026-03-19 22_04_10-Window Así se muestra el mapa de alertas tempranas del SMN para este viernes 20 de marzo. Gentileza.

Estos fenómenos pueden estar acompañados por actividad eléctrica frecuente, caída de granizo, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman acumulados de entre 15 y 30 milímetros, aunque en sectores bajo alerta naranja podrían alcanzar entre 50 y 70 milímetros de forma localizada.