Mendoza tendrá un 25 de Mayo con frío en la mañana y una tarde agradable
El feriado del 25 de Mayo arrancará en Mendoza con heladas parciales y una mínima de 6°, aunque por la tarde la temperatura llegará a 18°.
Mendoza tendrá este lunes 25 de mayo una mañana fría, con heladas parciales y poca nubosidad en gran parte de la provincia. El arranque del feriado por la Revolución de Mayo volverá a mostrar un ambiente bien fresco, aunque sin grandes sobresaltos en el estado del tiempo.
La máxima será de 18° y la mínima de 6°, con vientos leves del noreste durante buena parte de la jornada. Según el pronóstico, en la cordillera, además, también se espera poca nubosidad, dentro de un panorama estable y con buenas condiciones generales.
En el adelanto para los próximos días, el martes aparecerá con una leve suba de la temperatura, ya que la máxima llegará a 19° y la mínima será de 7°. Para el miércoles, en tanto, se espera cielo parcialmente nublado, poco cambio térmico y valores de 18° de máxima y 7° de mínima, por lo que Mendoza seguirá dentro de una seguidilla de jornadas frescas y estables.