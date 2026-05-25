Mendoza tendrá un 25 de Mayo con frío en la mañana y una tarde agradable

El feriado del 25 de Mayo arrancará en Mendoza con heladas parciales y una mínima de 6°, aunque por la tarde la temperatura llegará a 18°.

Entre heladas parciales y cielo con pocas nubes, Mendoza arrancará el 25 de Mayo con una mañana bien fría.

Mendoza tendrá este lunes 25 de mayo una mañana fría, con heladas parciales y poca nubosidad en gran parte de la provincia. El arranque del feriado por la Revolución de Mayo volverá a mostrar un ambiente bien fresco, aunque sin grandes sobresaltos en el estado del tiempo.

La máxima será de 18° y la mínima de 6°, con vientos leves del noreste durante buena parte de la jornada. Según el pronóstico, en la cordillera, además, también se espera poca nubosidad, dentro de un panorama estable y con buenas condiciones generales.

frio invierno pronostico abrigo (9).JPG La tarde en Mendoza tendrá algo más de temperatura este lunes feriado, con una máxima prevista de 18°. ALF PONCE MERCADO / MDZ