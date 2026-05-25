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Mendoza tendrá un 25 de Mayo con frío en la mañana y una tarde agradable

El feriado del 25 de Mayo arrancará en Mendoza con heladas parciales y una mínima de 6°, aunque por la tarde la temperatura llegará a 18°.

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Entre heladas parciales y cielo con pocas nubes, Mendoza arrancará el 25 de Mayo con una mañana bien fría.

Entre heladas parciales y cielo con pocas nubes, Mendoza arrancará el 25 de Mayo con una mañana bien fría.

MILAGROS LOSTES - MDZ

Mendoza tendrá este lunes 25 de mayo una mañana fría, con heladas parciales y poca nubosidad en gran parte de la provincia. El arranque del feriado por la Revolución de Mayo volverá a mostrar un ambiente bien fresco, aunque sin grandes sobresaltos en el estado del tiempo.

La máxima será de 18° y la mínima de 6°, con vientos leves del noreste durante buena parte de la jornada. Según el pronóstico, en la cordillera, además, también se espera poca nubosidad, dentro de un panorama estable y con buenas condiciones generales.

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La tarde en Mendoza tendr&aacute; algo m&aacute;s de temperatura este lunes feriado, con una m&aacute;xima prevista de 18&deg;.

La tarde en Mendoza tendrá algo más de temperatura este lunes feriado, con una máxima prevista de 18°.

En el adelanto para los próximos días, el martes aparecerá con una leve suba de la temperatura, ya que la máxima llegará a 19° y la mínima será de 7°. Para el miércoles, en tanto, se espera cielo parcialmente nublado, poco cambio térmico y valores de 18° de máxima y 7° de mínima, por lo que Mendoza seguirá dentro de una seguidilla de jornadas frescas y estables.

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