La emotiva actividad que realizará la Ciudad de Mendoza para concientizar sobre la donación de órganos

El eje central de la actividad será un acto simbólico : la plantación de un árbol como representación de la vida, el crecimiento y la trascendencia. Desde la organización señalaron que la iniciativa busca homenajear a las personas donantes y reconocer el acompañamiento de las familias durante el proceso de donación.

La jornada forma parte de una agenda de actividades impulsadas durante mayo con el objetivo de sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos, además de promover información confiable y derribar mitos vinculados a la temática.

Desde el municipio explicaron que este tipo de acciones apuntan a fortalecer una cultura solidaria basada en la empatía, el compromiso social y el cuidado de la vida. Además, remarcaron la importancia de generar espacios de encuentro que permitan acercar información y visibilizar la realidad de las personas trasplantadas y quienes se encuentran en lista de espera.

La convocatoria será abierta a toda la comunidad y no requerirá inscripción previa. La entrada será libre y gratuita para quienes deseen participar de la actividad en Plaza Uruguay.

La iniciativa también cuenta con el acompañamiento de organizaciones vinculadas al ámbito de la salud y del trasplante en Mendoza.

El vínculo entre deporte, salud e inclusión

La actividad está relacionada con “Movimiento y Trasplante”, un programa impulsado por la Ciudad de Mendoza desde 2025 junto a Trasplantados Mendoza Asociación Civil y Adetra.

La propuesta promueve la actividad física y el deporte como herramientas de inclusión y bienestar para personas trasplantadas, pacientes en lista de espera, personas en tratamiento de diálisis, donantes y sus familias.

Según destacaron desde el municipio, el objetivo es acompañar integralmente a quienes atraviesan distintos procesos de salud y fomentar hábitos saludables mediante espacios comunitarios y recreativos.

Qué establece la Ley Justina en Argentina

En Argentina, la donación de órganos y tejidos está regulada por la Ley 27.447, conocida como Ley Justina, sancionada en 2018.

La normativa establece que todas las personas mayores de 18 años son consideradas donantes de órganos y tejidos, salvo que hayan manifestado expresamente su oposición en vida. A partir de esta ley, ya no se requiere autorización familiar al momento del fallecimiento cuando no existe una negativa registrada por la persona.

El cambio legislativo permitió agilizar los procesos de ablación y trasplante, además de ampliar las posibilidades de acceso para pacientes que esperan un órgano en todo el país. Actualmente, quienes deseen obtener más información o registrar su voluntad pueden hacerlo a través de los canales oficiales del Incucai.