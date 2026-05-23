Una "Mateada Patriótica" para palpitar el 25 de Mayo
La Ciudad de Mendoza celebró la previa del 25 de Mayo con una gran mateada en la Nave Cultural que combinó arte, gastronomía y tradición.
Falta cada vez menos para un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y es por ello que la gente ya comienza a palpitar el 25 de Mayo. En una jornada cargada de tradición, música y danza, la Ciudad de Mendoza celebró una “Mateada Patriótica” en la nave cultural, combinando el arte con la gastronomía y actividades típicas.
En el marco del ciclo “Mi Patria en la Ciudad”, vecinos y turistas disfrutaron de una tarde de encuentros, identidad y tradiciones argentinas. El Coro de Niños y Niñas de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza interpretó el Himno Nacional Argentino y se reconoció a Luis Rodríguez, distinguido por su compromiso con las tradiciones y la cultura.
Luego, La Tostadora Teatro realizó una representación participativa alegórica a la fecha, mientras que el Ballet Juvenil presentó el “Espectáculo de Mayo”, abriendo paso a una muestra artística de más de 600 alumnos de la Escuela Municipal de Danzas “Jesús Vera Arenas”.
Gastronomía y tradición
Por otro lado, el eventó también contó con una feria gastronómica de comidas típicas regionales, donde los asistentes pudieron compartir mate, chocolate caliente, sopaipillas, tortitas y otros sabores tradicionales en un ambiente familiar y festivo.