Llega la feria Caminos y Sabores a Buenos Aires: más de 500 productores, chefs consagrados y 50 propuestas

Son varias las propuestas a lo largo de la Ciudad de Buenos Aires para disfrutar del fin de semana largo. Sin embargo, una de las más destacadas es la feria Caminos y Sabores , que celebrará sus 20 ediciones con una agenda de actividades vinculadas con la gastronomía, el turismo y la producción federal.

La feria se realizará del jueves 9 al domingo 12 de julio, de 12 a 20 , en BA Ferial, el predio ubicado en Costa Salguero. La propuesta coincide con el fin de semana largo por el Día de la Independencia y con las vacaciones de invierno en algunas provincias.

Durante cuatro jornadas, el evento reunirá a más de 500 emprendimientos de todo el país, más de 40 cocineros, más de 50 propuestas gastronómicas, catas, concursos, clases en vivo y rondas de negocios.

Desde su primera edición, en 2005, Caminos y Sabores se consolidó como un espacio de visibilidad para pequeños y medianos productores. La feria permite el contacto directo con consumidores y también genera oportunidades comerciales para alimentos, bebidas, artesanías y propuestas de turismo argentino.

La Feria Caminos y Sabores se llevará a cabo del 9 al 12 de julio en BA Ferial.

La edición aniversario de la feria se realizará por primera vez en BA Ferial, el predio renovado de Costa Salguero. Según la organización, la nueva infraestructura permitirá ampliar el recorrido y ordenar la visita a través de distintos sectores temáticos. El evento contará con emprendimientos provenientes de Buenos Aires, Catamarca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero.

La feria estará organizada en nueve caminos temáticos: camino federal; camino de los dulces; camino de las picadas; camino de los frutos de la tierra; camino de las infusiones; camino de los aceites y aderezos; camino de las bebidas; camino del turismo y la tradición; camino de Tu Cocina.

Además de la venta directa al público, Caminos y Sabores tendrá clases, degustaciones, catas, maridajes, concursos, espacios interactivos y propuestas gastronómicas para consumir durante la visita.

El Gran Banquete Argentino: todos los chefs consagrados que estarán en la feria

En el marco de la celebración por las 20 ediciones, las cocinas en vivo se presentarán bajo el concepto El Gran Banquete Argentino. En la Cocina Caminos y la Cocina Sabores PSA, más de 40 chefs compartirán recetas elaboradas con productos de distintas regiones del país.

Más de 40 chefs compartirán las recetas que elegirían para recibir a familiares y amigos. Gentileza

La propuesta reunirá a cocineros que presentarán platos asociados a historias personales, productos regionales y formas de recibir a familiares y amigos. Entre los referentes anunciados figuran Germán Martitegui, Martín Molteni, Juan Gaffuri, Felicitas Pizarro, Dante Liporace, Santiago Giorgini, Ariel Gravano, Nicolás Tykocki, Paco Almeida, Paula Comparatore, Emiliano Yulita y Madame Papin, entre otros.

Concursos de productos y alfajores

Durante la feria se realizarán dos concursos vinculados con la calidad de productos. Uno de ellos será Experiencias del Sabor, que premiará distintas categorías.

Los rubros previstos son:

Gin argentino.

Miel de abeja.

Dulce de leche familiar.

Queso de vaca de pasta semidura.

Salame picado grueso.

Yerba mate con palo.

Aceite de oliva extra virgen.

También se llevará adelante la tercera edición de la Copa Alfajor Argentino. En ese caso, se reconocerán los mejores alfajores en las categorías Marplatense, Blanco y de Autor.

Cómo conseguir entradas

Las entradas para Caminos y Sabores edición BNA tienen distintos valores y beneficios.

La entrada general cuesta $20.000.

Jubilados y mayores de 65 años abonarán $7.000, con la presentación de la documentación correspondiente.

El ingreso será gratuito para: