Vuelos: tras las suspensiones de Flybondi, otra low cost anunció más vuelos a Cuyo

JetSmart confirmó que asumirá nuevas rutas nacionales que conectarán Buenos Aires con la provincia de San Juan y además, con la provincia de Santiago del Estero. Esta información surge luego de que Flybondi suspendiera toda su actividad en los últimos 4 días y no tenga vuelos para el fin de semana largo.

Los nuevos servicios comenzarán a operar el 19 de noviembre y el 10 de diciembre, respectivamente, y forman parte de una estrategia de expansión que busca fortalecer la conectividad aérea y ampliar las alternativas de viaje dentro del país.

La incorporación de estos destinos se suma a los recientes anuncios de vuelos hacia Jujuy , Posadas y Maceió (Brasil), consolidando uno de los planes de crecimiento más importantes de la compañía en la región durante este año.

Las nuevas rutas partirán desde el Aeroparque Jorge Newbery y contarán con cinco frecuencias semanales cada una.

En el caso de San Juan, los vuelos operarán los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Por su parte, la ruta hacia Santiago del Estero tendrá servicios los lunes, jueves, viernes, sábados y domingos.

Para Gonzalo Pérez Corral, Country Manager de JetSmart en Argentina, el mercado local aún presenta un importante margen de expansión. “El mercado aerocomercial argentino todavía tiene un enorme potencial de crecimiento. Nuestro desafío, como la segunda aerolínea del país, es seguir impulsando esa expansión con una propuesta basada en eficiencia, innovación y tarifas accesibles, acercando cada vez más personas al transporte aéreo, fortaleciendo la conectividad federal y el desarrollo del país”, afirmó.

Desde la compañía remarcan que la estrategia busca ampliar el acceso al transporte aéreo mediante una combinación de costos competitivos, eficiencia operativa y mayor oferta de destinos.

Actualmente, la aerolínea opera con aeronaves Airbus A320 y A321neo, considerados entre los modelos más modernos de la industria. Como parte de su plan de crecimiento, continuará incorporando nuevos equipos hasta alcanzar una flota de 23 aeronaves durante la temporada de verano 2027.

De los 23 aviones previstos para la próxima temporada de verano, 10 serán Airbus A321neo, una incorporación que permitirá aumentar la capacidad operativa y acompañar el crecimiento de la demanda en el mercado argentino.