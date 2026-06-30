Aerolíneas Argentinas anunció más vuelos a la Patagonia con Conectividad Sostenible

Aerolíneas Argentinas confirmó que sumará vuelos a una ciudad de la Patagonia bajo los lineamientos de un programa clave.

Aerolíneas Argentinas sumará vuelos a Viedma, provincia de Río Negro, en el marco del programa de Conectividad Sostenible y a partir de este acuerdo, la ruta entre Buenos Aires y la capital rionegrina en la Patagonia pasará de 4 a 6 frecuencias semanales.

El acuerdo, firmado con la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR), permitirá reforzar la operación hacia Viedma, ampliando la conectividad aérea del destino y acompañando el desarrollo turístico, productivo e institucional de la región, indicaron fuentes de la compañía estatal a la Agencia Noticias Argentinas.

Qué es Conectividad Sostenible de Aerolíneas Argentinas El programa de Conectividad Sostenible consiste en acuerdos bilaterales mediante los cuales se garantiza una ocupación mínima en cada vuelo, asegurando la cobertura de costos y la sostenibilidad de la operación para Aerolíneas Argentinas.

A su vez, las jurisdicciones involucradas se comprometen a trabajar junto con la compañía en la promoción del destino, con el objetivo de fortalecer la demanda y mejorar los resultados comerciales de la ruta.