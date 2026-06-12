Aerolíneas Argentinas ofrece vuelos con un 20% de descuento y en cuotas

Aerolíneas Argentinas lanzó este viernes una nueva promoción con vuelos nacionales en descuento. Los detalles y las fechas a tener en cuenta.

Este viernes, Aerolíneas Argentinas confirmó el lanzamiento de una nueva promoción con un jugoso descuento para hacer vuelos por todo el país. A su vez, se anunció que los viajes por el interior podrán ser financiados en cuotas sin interés. Los detalles de la promoción.

"Aerolíneas Argentinas lanzó una nueva promoción para quienes deseen recorrer el país durante la temporada de invierno", confirmó la aerolínea de bandera este viernes en un comunicado oficial.

Vuelos de Aerolíneas Argentinas con descuento en junio Hasta el 15 de junio, los pasajeros podrán acceder a un 20% de descuento y financiar sus pasajes en hasta 9 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas, según se especificó en la comunicación oficial de Aerolíneas Argentinas respecto de la promoción especial para las vacaciones de invierno.

La promoción aplica para todos los vuelos de cabotaje y permite viajar entre el 11 de junio y el 5 de julio de 2026. Los pasajes ya se encuentran disponibles a través de http://aerolineas.com, la aplicación oficial, agencias de viajes.